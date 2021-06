Speedway Brokstedt mit Publikum und Live-Übertragung

Aufatmen bei den Verantwortlichen des MSC Brokstedt: Der Auftakt im Speedway-Team-Cup am 19. Juni darf vor Publikum stattfinden. Ob 250 oder 1000 Fans erlaubt sein werden, ist noch offen.

Obwohl Stand 9. Juni nur 250 Fans das Motorsport-Spektakel auf dem Holsteinring verfolgen dürfen, haben die Macher in Brokstedt Hoffnung auf eine Steigerung. «Der Perspektivplan der Landesregierung sieht ab dem 14. Juni 1000 Zuschauer für Sportveranstaltungen dieser Art vor – die Hoffnung auf eine entsprechende Aufstockung der Besucherzahl durch die Behörden und Ämter ist bei uns hellwach», so der Vorsitzende Michael Schubert.

In den letzten Wochen haben der Vorstand und die Vereinsmitglieder in Brokstedt unermüdlich an den Vorbereitungen für das Rennen gearbeitet. Schubert: «Wir haben dabei immer zweigleisig geplant, da wir das Rennen unbedingt durchführen wollen.»

So wäre Brokstedt in letzter Konsequenz auch ohne Publikum in den STC gestartet. Ein Plan B sah einen kostenlosen Live-Stream vor, in dem das Renngeschehen jedermann kostenlos im Internet zugänglich gemacht werden sollte. Der zweite Clubvorsitzende Thomas Thode hat dazu ein professionelles Konzept entwickelt, welches nun auch trotz der Erlaubnis für den Zuschauerbesuch umgesetzt wird: «Wir werden die Live-Übertragung trotzdem ins Netz stellen, um den Speedway-Sport einem breiten Publikum zugänglich zu machen.»

Thode, der am 19. Juni auch als Teammanager der Gastgeber im Einsatz sein wird, hofft auf entsprechenden Zuspruch. «Damit betreten wir in Brokstedt Neuland, sind aber davon überzeugt, ein perfektes Produkt abzuliefern.»

Ebenfalls neu ist beim MSC Brokstedt die Möglichkeit, Tickets für das Rennen per Mausklick im Vorverkauf zu erwerben. Für die Bestellung hat der Club einen entsprechenden Link auf der Vereinsinternetseite eingerichtet. Aufgrund der begrenzten Tickets kann der Verein nicht gewährleisten, dass Eintrittskarten an der Tageskasse vorrätig sein werden. Thode: «Sollten wir das Zuschauervolumen fünf Tage vor dem Rennen aufstocken dürfen, werden wir den Vorverkauf bis zum Donnerstag vor dem Rennen durchführen. Alles, was bis dahin nicht verkauft ist, wird am Renntag an der Stadionkasse angeboten.»

Thode betont, dass es laufend aktuelle Informationen zum Vorverkauf über die sozialen Netzwerke und die eigene Internetseite des Clubs geben wird. Das Hygienekonzept in Brokstedt, welches vom zuständigen Amt genehmigt wurde, sieht keine Vorlage eines aktuellen Covid-Tests vor.