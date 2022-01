DMV White Tigers wollen mit jungem Team überraschen

Auch in diesem Jahr werden die DMV White Tigers des MSC Diedenbergen am Speedway-Team-Cup teilnehmen. Keiner der Stammfahrer ist älter als 23 Jahre.

In der Saison 2021 belegten die Tigers einen guten zweiten Platz im Speedway-Team-Cup und mussten sich lediglich im Finale knapp dem MSC Olching geschlagen geben. Ob sich dieser Erfolg 2022 wiederholen lässt, ist offen. Zu den Favoriten zählen die Hessen nicht, doch sie haben eine junge Mannschaft, die für Überraschungen sorgen kann.

Teamchef Frank Bordihn hat mit dem 16-jährigen Bastian Pedersen einen dänischen Nachwuchsfahrer dabei, der für viele Punkte sorgen wird und erstmals in der 500-ccm-Klasse mitmischt. Sollte Pedersen aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht zur Verfügung stehen, wird der zweite Däne im Kader, Jesper Knudsen, dessen Position einnehmen. Schon in der vergangenen Saison konnte der 17-Jährige bei seinen Einsätzen überzeugen.

Mit dem 23-jährigen Sandro Wassermann, dem 19-jährigen Julian Bielmeier und dem 21-jährigen Lukas Wegner stehen hoffnungsvolle deutsche Nachwuchstalente im Kader der Tigers. Die Position in der 250-ccm-Klasse wird in diesem Jahr der 17-jährige Levin Cording einnehmen, der sich auf der Position 4 starker Konkurrenz erwehren muss.



Bei so vielen jungen Fahrern ist es gut, wenn auch ein Etablierter dabei ist. Mit dem 34-jährigen Marcel Dachs steht ein Fahrer zur Verfügung, der sich für den eventuellen Einsatz fit hält und den jungen Wilden mit Ratschlägen und Tipps zur Seite steht.