Speedway-Team-EM: Das Line-up für die Premiere steht 08.05.2022 - 19:56 Von Manuel Wüst

© Pabijan Mit dabei: Mikkel Michelsen (li.) und Maciej Janowski

Die Speedway-Team-Europameisterschaft wird am 15. Mai, einen Tag nach dem polnischen Grand Prix in Warschau, in Posen ausgetragen. Das Preisgeld ist üppig und die Teammanager haben ihre Teams benannt.