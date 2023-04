Speedway-Team-EM: Polen, Dänen und Briten im Finale

In Stralsund wird am nächsten Wochenende das Finale der Speedway-Team-Europameisterschaft ausgetragen. Nach den beiden Halbfinals stehen die Gegner der Deutschen fest.

Eine Woche vor dem Finale wurden die beiden Halbfinalrennen der diesjährigen Speedway-Team-EM in Danzig (Gdansk) und Pardubitz (Pardubice) ausgetragen. Während im polnischen Danzig wie geplant gefahren werden konnte, wurde das Rennen in Pardubitz aufgrund der anhaltenden Regenfälle bereits am Freitag abgesagt und dann nach einem Meeting der Teammanager auf den Sonntagvormittag verlegt.

In Danzig war das Rennen recht klar sortiert und die Polen wurden auch ohne ihre Grand-Prix-Piloten ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit 42 Punkten gewannen die Gastgeber, die auch ihren U21-Piloten Wiktor Przyjemski in vier Heats einsetzten, das Rennen und lösten damit ihr Ticket für das Finale in Stralsund. Recht klar fuhren die Schweden mit 31 Punkten auf den zweiten Rang und hielten sich somit die Chance offen, als bestes zweitplatziertes Team ins Finale einzuziehen. Besonders bitter für die Schweden war, dass die null Punkte, die mit einer Disqualifikation von Antonio Lindbäck wegen Berühren des Startbands einhergingen, sich noch rächen würden. Den dritten Platz in der polnischen Hafenstadt sicherten sich die Franzosen, die mit David Bellego den Punkbesten stellten, und die Letten um einen Zähler auf den letzten Platz verwiesen.

In Pardubitz wurde das ausgefallene Rennen am Sonntagvormittag wiederholt, da das Finale bereits am nächsten Wochenende ist und man den Fahrern Einsätze in der polnischen Liga ermöglichen wollte. Die Dänen fuhren bei Nicki Pedersens Premiere als dänischer Teamchef von Anfang an auf Sieg und hatten am Ende des Tages vier Fahrer in ihren Reihen, die zweistellig punkteten. Spannender wurde es um den zweiten Rang, denn für diesen lieferten sich die gastgebenden Tschechen und die Briten um Grand-Prix-Pilot Daniel Bewley ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für sie ging es darum, mehr Punkte als die Schweden am Samstag einzufahren. Vor dem letzten Lauf lagen die Briten und Tschechen mit je 30 Punkten gleichauf, Bewley konnte das Duell mit einem Sieg zu Gunsten der Briten entscheiden. Mit 33 Punkten eroberten sie zwei Punkte mehr als die Schweden in Danzig und damit den letzten Finalplatz.

Im Finale am nächsten Samstag in Stralsund trifft Gastgeber Deutschland auf Polen, Dänemark und Großbritannien.

Ergebnisse Speedway-Team-EM:



Halbfinale 1 Danzig/PL:



Qualifiziert für das Finale:

1. Polen, 42 Punkte: Szymon Wozniak 12, Jakub Miskowiak 3, Jaroslaw Hampel 11, Dominik Kubera 11, Wiktor Przyjemski 5



Ausgeschieden:

2. Schweden, 31 Punkte: Fredrik Lindgren 11, Antonio Lindbäck 7, Jacob Thorssell 8, Oliver Berntzon 5, Philipp Hellström N

3. Frankreich, 24 Punkte: David Bellego 13, Dimitri Bergé 9, Mathieu Tresarrieu 1, Steven Goret 1, Mathias Tresarrieu N

4. Lettland, 23 Punkte: Andrzejs Lebedevs 11, Jevgenijs Kostikovs 5, Daniil Kolodin N, Olegs Michailovs 3, Francis Gusts 4



Halbfinale 2 Pardubitz/CZ:



Qualifiziert für das Finale:

1. Dänemark, 49 Punkte: Mikkel Michelsen 11, Rasmus Jensen 13, Fredrik Jakobsen 13, Andreas Lyager 10, Emil Breum 2

2. Großbritannien*, 33 Punkte: Daniel Bewley 14, Adam Ellis 8, Tom Brennan 8, Richie Worrall 3



Ausgeschieden:

3. Tschechien, 32 Punkte: Jan Kvech 6, Eduard Krcmar 9, Petr Chlupac 0, Vaclav Milik 16, Daniel Klima 1

4. Ukraine, 6 Punkte: Marko Levishyn 4, Viatlii Lysak 0, Stanislav Ogrodnik 0, Nazar Fedorchuk 0, Nazar Parnitskiy 2



*als bestes zweitplatziertes Team für das Finale qualifiziert