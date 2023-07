Speedway-U19-EM: Norick Blödorn und Kössler im Finale

Der Pole Wiktor Przyjemski gewann das zweite Halbfinale zur Speedway-U19-EM in Scharnowitz (Zarnovica) mit Maximum. Norick Blödorn und Sebastian Kössler zogen als Fünfter und Sieber ins Finale ein.

Das Finale der Speedway-U19-Europameisterschaft findet mit drei Deutschsprachigen statt. Nachdem sich Jonny Wynant in Norwegen als erster Deutscher das Ticket sichern konnte, haben es mit dem Norddeutschen Norick Blödorn und dem Österreicher Sebastian Kössler zwei weitere Teilnehmer ins Finale geschafft.

Blödorn kam im Halbfinale in Scharnowitz in der Slowakei mit vier zweiten Plätzen und einem Sieg mit insgesamt elf Punkten auf den fünften Rang und konnte sich so recht sicher seinen Platz im Finale sichern. Kössler kam wie Blödorn ebenfalls gut ins Rennen und war mit sieben Punkten aus drei Läufen klar auf Finalkurs, als er im vierten Durchgang stürzte, disqualifiziert wurde und deshalb punktelos blieb. Im letzten Durchgang holte die österreichische Hoffnung auf dem Ersatzbike einen zweiten Platz und schaffte so ebenfalls den Sprung ins Finale, das am 19. August im polnischen Landsberg an der Warthe (Gorzow) stattfindet.

Den Sieg in Scharnowitz eroberte der Pole Wiktor Przyjemski ungeschlagen vor dem Ukrainer Nazar Parnicki und dem Polen Oskar Paluch.

Ergebnisse Speedway-U19-EM, Halbfinale 2, Scharnowitz/SK:



Qualifiziert für das Finale:

1. Wiktor Przyjemski (PL), 15 Punkte

2. Nazar Parnicki (UA), 13

3. Oskar Paluch (PL), 12

4. Antoni Mencel (PL), 11

5. Norick Blödorn (D), 11

6. Dan Thompson (GB), 10

7. Sebastian Kössler (A), 9

8. Anze Grmek (SLO), 9

Reserve:

9. Matous Kamenik (CZ), 6



Ausgeschieden:

10. Jan Jenicek (CZ), 6

11. Artiom Juhno (FIN), 5

12. Roman Kapustin (UA), 5

13. Jaroslav Vanicek (CZ), 3

14. Ace Pijper (GB), 3

15. Tino Bouin (F), 2

16. Jan Hlacina (CZ), 0