Speedway-U19-EM: Przyjemski souverän – Blödorn 4.

Wiktor Przyjemski ist neuer Speedway-U19-Europameister. Norick Blödorn lag nach gutem Rennen mit zwei Gegnern punktgleich auf Rang 2, verpasste aber eine Medaille, da es ein Stechen nur noch um den Titel gibt.

Ungeschlagen fuhr der Pole Wiktor Przyjemski im Finale der U19-Europameisterschaft in Landsberg an der Warthe (Gorzow) zum Titel. Nach drei Durchgängen lag er punktgleich mit seinem Landsmann Damian Ratajczak an der Spitze der Wertung, einen Zähler dahinter folgte der Deutsche Meister Norick Blödorn. Nachdem Blödorn im Auftaktlauf dem späteren Sieger Przyjemski unterlag, gelangen dem Norddeutschen zwei Laufsiege, so war Blödorn voll im Titelkampf dabei. Im 13. Lauf gab Blödorn einen Zähler an Antoni Mencel ab – da Przyjemski im 15. Lauf vor Ratajczak siegte, hätte Blödorn im letzten Durchgang zwei Punkte aufholen müssen, um noch in den Titelkampf eingreifen zu können.

Im 18. Lauf kam Blödorn hinter Oskar Paluch als Zweiter ins Ziel, blieb aber vor Ratajczak und sorgte so fast schon für eine Titelvorentscheidung, denn Przyjemski brauchte durch Ratajczaks Patzer nur einen Zähler, um Europameister zu werden. Blödorn hingegen stellte durch seinen Platz vor Ratajczak Punktgleichheit mit dem Polen her. Da der Norweger Mathias Pollestad im 19. Lauf gewann, gab es noch einen weiteren Fahrer mit zwölf Punkten. Weil das neue Reglement ein Stechen nur noch bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz vorsieht, hatte Blödorn mit nur zwei Laufsiegen die schlechteren Karten gegenüber Ratajczak und Pollestad.

Wäre Przyjemski im letzten Lauf punktlos geblieben, hätte es ein Stechen um den Titel gegeben, an dem dann auch Blödorn teilgenommen hätte. Doch der junge Pole behielt die Nerven und gewann vom roten Startplatz auch seinen fünften Lauf und durfte sich feiern lassen. Blödorn musste sich wegen der Majorität der besseren Plätze mit dem undankbaren vierten Rang begnügen, obwohl er Vizemeister Ratajczak und den Dritten Pollestad auf der Bahn geschlagen hatte.

Für Sebastian Kössler endete der Abend mit einer Top-Ten-Platzierung. Der Österreicher gewann im ersten Durchgang und kam auf insgesamt sieben Zähler. Jonny Wynant, der als zweiter Deutscher im Finale stand, blieb ohne Punkte und wurde 16.

Ergebnisse Speedway-U19-EM Landsberg/PL:

1. Wiktor Przyjemski (PL), 15 Punkte

2. Damian Ratajczak (PL), 12

3. Mathias Pollestad (N), 12

4. Norick Blödorn (D), 12

5. Oskar Paluch (PL), 10

6. William Dreyer (DK), 8

7. Nazar Parnitskiy (UA), 8

8. Casper Henriksson (S), 8

9. Antoni Mencel (PL), 7

10. Sebastian Kössler (A), 7

11. Krzysztof Lewandowski (PL), 6

12. Jesper Knudsen (DK), 6

13. Niklas Holm Jakobsen (DK), 4

14. Anze Grmek (SLO), 4

15. Nicklas Aagard (DK), 1

16. Jonny Wynant (D), 0