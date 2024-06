U19-EM: Erste Teilnehmer für Herxheim stehen fest

Im tschechischen Pilsen ging es um die ersten Finalplätze für das Finale der Speedway-U19-Europameisterschaft. Patrick Hyjek verpasste den Sprung in die Top-Acht, sodass sich bisher kein Deutscher qualifiziert hat.

Drei Fahrer aus Polen, je zwei aus Dänemark und Großbritannien sowie ein Ukrainer und ein Tscheche haben sich für das Finale der Speedway-U19-EM in Herxheim qualifiziert. Im Vorfeld des Rennens in Pilsen kam der Däne Nicolai Heiselberg für den zurückgetretenen Schweden Anton Jansson ins Line-up und der verletzte Tscheche Adam Bednar tauschte seinen Startplatz mit dem Polen Antoni Mencel. Für dieses Duo verlief der Renntag äußerst unglücklich: Mencel war im ersten Durchgang in einen Sturz mit dem Dänen Mikkel Andersen verwickelt und konnte das Rennen ebenso wenig fortsetzen wie Heiselberg, der im zweiten Durchgang stürzte.

Im Rennen gaben Villads Nagel und Wiktor Przyjemski den Ton an, der Pole hatte im letzten Durchgang die Chance, das Rennen für sich zu entscheiden. Przyjemski hatte nur im Duell mit Nagel einen Punkt abgegeben und hätte mit dem Sieg im 18. Lauf des Tages den Sieg klarmachen können, unterlag aber seinem Landsmann Bartosz Banbor. Da Nagel wiederum im 20. Lauf siegte und damit ebenfalls auf 13 Zähler kam, musste ein Stechen um den Tagessieg gefahren werden, in dem der Däne zum zweiten Mal gegen Przyjemski gewann.

Patrick Hyjek war als einziger Deutscher beim Rennen in Tschechien am Start, verpasste aber den Einzug ins Finale nach Herxheim. Nachdem sich Hyjek zwei Wochen vor Pilsen an der Kupplungshand verletzte hatte, konnte er zwar an den Start gehen und kam mit vier Punkten aus den ersten drei Durchgängen auch solide ins Rennen. Nach dem dritten Rang im vierten Durchgang rückte das Weiterkommen aber in weite Ferne, mit einem Sturz im letzten Durchgang blieb Hyjek bei fünf Punkten stehen und wurde Elfter.

Das zweite Halbfinale findet im Juli in Finnland statt. Von dort qualifizieren sich weitere acht Fahrer für das Finale in Herxheim. Sollte kein Deutscher die sportliche Qualifikation schaffen, kommen nur die Top-Sieben aus diesem Semifinale eine Runde weiter und Deutschland erhält einen Fixplatz.

Ergebnisse Speedway-U19-EM-Halbfinale Pilsen/CZ:

Qualifiziert für das Finale:

1. Villads Nagel (DK), 13+3 Punkte

2. Wiktor Przyjemski (PL), 13+2

3. Nazar Parnicki (UA), 12

4. Matous Kamenik (CZ), 11

5. Bartosz Banbor (PL), 11

6. Luke Killeen (GB), 10

7. Mikkel Andersen (DK), 10

8. Pawel Trzesniewski (PL), 9

9. Ashton Boughen (GB), 8

Ausgeschieden:

10. Jaroslav Vanicek (CZ), 5

11. Patrick Hyjek (D), 5

12. Dante Johansson (S), 4

13. Roman Kapustin (UA), 3

14. Matej Fryza (CZ), 3

15. Niek Meijerink (NL), 1

16. Bruno Belan (CZ), 1

17. Nicolai Heiselberg (DK), 1

18. Antoni Mencel (PL), 0