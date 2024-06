U19-Paar-EM: Polnischer Sieg – Deutschland Vorletzter

Erwartungsgemäß gewann Polen in Pila (Schneidemühl) die Speedway-U19-Paar-Europameisterschaft klar vor Schweden und Dänemark. Das deutsche Team hatte seine Momente, musste sich aber mit dem sechsten Rang begnügen.

Das ursprünglich für Samstag angesetzte Finale der U19-Paar-EM konnte trotz intensiver Bemühungen des Veranstalters wegen Schlechtwetter nicht durchgeführt werden, so wurde das Rennen auf den Sonntagvormittag verlegt.

Gleich in den ersten Läufen setzten sich die Polen stark in Szene und starteten mit drei 5:1-Siegen gegen die Ukraine, Deutschland und Tschechien standesgemäß ins Rennen. Da sich vor allem die Schweden, Briten und Dänen gegenseitig die Punkte wegnahmen, konnten sich die Gastgeber bereits früh ein Punktepolster erarbeiten und auch trotz zweier 3:3 gegen die Schweden im 12. und Großbritannien im 16. Lauf in Front bleiben. Mit einem 4:2 gegen die Dänen machte das polnische Team, das mit Bartosz Banbor, Pawel Trzesniewski und Wiktor Przeyjemski antrat, den Deckel drauf und sicherte sich den Titelgewinn vor dem schwedischen Team, das drei Punkte hinter Polen lag.

Um die Bronzemedaille wurde ein Stechen gefahren, welches Bastian Pedersen für Dänemark vor Ashton Boughen aus Großbritannien und Jaroslav Vanicek gewann.

Hinter den Tschechen platzierte sich das deutsche Team mit Patrick Hyjek, Ben Iken und Mario Häusl, die von Gerald Schmidbauer in Vertretung der eigentlichen Teamchefs Mathias Bartz und Sascha Dörner betreut wurden. Die Deutschen waren zwar abgesehen von Duellen gegen Polen und Dänemark, wo es ein 1:5 setzte, in jedem Lauf gut dabei, konnten diese aber trotz Siegen jeweils nur mit 3:3 abschließen, und wurden Sechste vor den Ukrainern.

«Die reine Platzierung täuscht ein wenig über die tatsächliche Leistung der Jungs hinweg», zog Schmidbauer Bilanz. «Es war in einzelnen Läufen erkennbar, dass unsere jungen Fahrer durchaus bei solchen Wettbewerben mitfahren können und wir fuhren auch Laufsiege ein, beispielsweise gegen Schweden, die am Ende auf Platz 2 landeten. Ich glaube, dass das Ausrufezeichen unseres Teams waren. Jeder aus meiner Mannschaft holte einen Dreier. Das will ich trotz Platz 6 in der Gesamtwertung nicht vergessen. Insgesamt waren manche Teams in der Breite konstanter und wir gratulieren den Siegern.»

Ergebnisse Speedway-U19-Paar-EM-Finale Pila/PL:

1. Polen, 25 Punkte: Pawel Trzesniewski 6, Bartosz Banbor 14, Wiktor Przyjemski 5

2. Schweden 22: Rasmus Karlsson 8, Sammy van Dyck 14

3. Dänemark 19+3: Bastian Pedersen 9, Villads Nagel 10

4. Großbritannien 19+2: Ashton Boughen 13, Luke Harrison 6, Freddy Hodder N

5. Tschechien 19+1: Jaroslav Vanicek 3, Jan Jenicek 10, Matous Kamenik 6

6. Deutschland 14: Patrick Hyjek 5, Ben Iken 5, Mario Häusl 4

7. Ukraine 8: Roman Kapustin 7, Volodymyr Zlaman 1



Stechen um Platz 3: 1. Bastian Pedersen (DK), 2. Ashton Boughen (GB), 3. Jan Jenicek (CZ)