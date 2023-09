Speedway-U21-DM: Norick Blödorn ist am Ziel

Das Finale zur Deutschen Speedway-U21-Meisterschaft konnte am ursprünglichen Termin witterungsbedingt nicht stattfinden, wurde in den September verlegt und dann zu einer klaren Angelegenheit für Norick Blödorn.

Silber und Bronze hatte Norick Blödorn in den vergangenen Jahren neben seinem Gewinn der Deutschen Meisterschaft bereits gesammelt, doch der U21-Titel fehlte ihm noch. In Ludwigslust war der einzige Profi im Feld nicht zu stoppen und gewann mit Maximum.

Im zweiten Durchgang bezwang Blödorn vom roten Startplatz kommend Vorjahresmeister Erik Bachhuber und blieb auch in den folgenden Durchgängen ungeschlagen. Im vorletzten Lauf traf der 19-Jährige auf Jonny Wynant, der mit elf von zwölf Punkten noch die Chance hatte, Blödorn den Titel streitig zu machen. Blödorn ließ erneut nichts anbrennen und fuhr auch in seinem fünften Lauf als Sieger über die Ziellinie. Wynant kam nach der Niederlage gegen den Meister auf 13 Zähler und eroberter die Bronzemedaille, Silber ging an Bachhuber.

Ergebnisse Speedway-U21-DM Ludwigslust:

1. Norick Blödorn, 15 Punkte

2. Erik Bachhuber, 14

3. Jonny Wynant, 13

4. Marlon Hegener, 12

5. Ben Ernst, 11

6. Ben Iken, 9

7. Hannah Grunwald, 9

8. Patryk Hyjek, 8

9. Tom Meyer, 5

10. Manuel Rau, 5

11. Patricia Erhart, 5

12. Mika Frehse, 4

13. Lucas Rath, 3

14. Lukas Wegner, 2

15. Niklas Schmidt, 1

16. Nick Colin Haltermann, 1