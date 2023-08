Live im Stream: Speedway-Doppelpack aus Riga/Lettland

Gleich zwei große Speedway-Events stehen in der lettischen Hauptstadt Riga auf dem Programm: Das Finale des Nations 2 am Freitag und der Grand Prix am Samstag. Beide Rennen gibt es live auf Discovery+.

Das Finale zum Speedway der Nationen 2 mit den stärksten sieben U21-Mannschaften bildet den Auftakt des Doppelevents in Riga. Die deutschen Teamchefs Sascha Dörner und Mathias Bartz setzen auf Norick Blödorn und Erik Bachhuber und bieten Patrick Hyjek als dritten Fahrer auf. Das Rennen, bei dem in den 21 Vorläufen jedes Team einmal gegen jedes andere antritt, startet in Lettland um 18 Uhr, was 17 Uhr MEZ entspricht. Discovery+ überträgt im Livestream und wird um 16:50 Uhr auf Sendung gehen.

Auch am Samstag wird Discovery+ beim Grand Prix von Lettland live dabei sein. Am Vormittag kann ab 9:55 Uhr das Qualifying mitverfolgt werden, die Übertragung des Rennens, das um 16 Uhr MEZ beginnt, startet um 15:30 Uhr mit den Vorberichten.

In Riga, dem siebten von zehn Grands Prix, geht die Saison 2023 in die entscheidende Phase. Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik hat nach den ersten sechs Rennen einen Vorsprung von 20 Punkten auf Verfolger Fredrik Lindgren und 23 auf Jack Holder. Der Australier Holder wird nach seinem Sturz im World-Cup in Breslau und der daraus resultierenden Handverletzung in Lettland nicht an den Start gehen können. Durch seine Absage rutscht der Lette Andzejs Lebedevs als Stand-by-Fahrer ins Feld, der eigentlich mit der Wildcard des Veranstalters dabei gewesen wäre. Neu geht die Wildcard an den jungen Letten Francis Gusts.

Events in Riga im Überblick, Angaben in MEZ:



Freitag, 11. August:

17 Uhr: Finale Speedway der Nationen 2



Samstag, 12. August:

10 Uhr: Qualifying Grand Prix von Lettland

16 Uhr: Grand Prix von Lettland

Aufstellungen für das Speedway of Nations 2:



Großbritannien: Anders Rowe, Daniel Gilkes, Drew Kemp (C), Teammanager: Neil Vatcher



Tschechien: Petr Chlupac (C), Daniel Klima, Jaroslaw Vanicek, Teammanager: Zdenek Schneiderwind



Australien: Keynan Rew (C), James Pearson, Tate Zischke, Teammanager: Mark Lemon



Dänemark: Emil Breum (C), Esben Hjerrild, Jesper Knudsen, Teammanager: Henrik Möller



Polen: Mateusz Cierniak (C), Bartlomiej Kowalski, Wiktor Przyjemski, Teammanager: Rafal Dobrucki



Lettland: Francis Gusts (C), Ricards Ansviesulis, Ernests Matjusonoks, Teammanager: Nikolajs Kokins



Deutschland: Norick Blödorn (C), Erik Bachhuber, Patrick Hyjek, Teammanager: Sascha Dörner