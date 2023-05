SGP2-Qualifikation: Nur Norick Blödorn kam durch

Mit dem zweiten Platz bei der Qualifikationsrunde in Krsko hat sich Norick Blödorn als einziger Deutscher für den SGP2, die Speedway-U21-Weltmeisterschaft, qualifizieren können.

Aus drei Vorrunden qualifizierten sich zwölf Fahrer für den drei Events umfassenden SGP2, der mit dem ersten Rennen am 2. Juni in Prag beginnen wird. Mit einem starken zweiten Platz im slowenischen Krsko sicherte sich Norick Blödorn sein Finalticket. Der Deutsche Meister musste sich im ersten Durchgang Maximumsieger Emil Breum aus Dänemark geschlagen geben, konnte dann aber mit einem Laufsieg über U21-Weltmeister Mateusz Cierniak ein Ausrufezeichen setzen und Kurs aufs Weiterkommen nehmen. Auch im verbleibenden Rennverlauf blieb Blödorn ungeschlagen und fuhr hinter Breum auf Platz 2 in der Endabrechnung. Mit Breum und Blödorn qualifizierten sich auch Cierniak aus Polen und der Schwede Gustav Grahn. Als Reservistin wurde die Deutsche Patricia Erhart in Krsko aufgeboten, die einmal Roman Kapustin ersetzte und einen Punkt holte.

Im tschechischen Pardubitz holten Sebastian Kössler aus Österreich sechs und der Deutsche Erik Bachhuber fünf Punkte, was für einen Platz unter den Top-4 deutlich zu wenig war. Bitter für die gastgebenden Tschechen, dass Daniel Klima nach sieben Punkten aus drei Läufen auf Qualifikationskurs war, aber nach einem Sturz mit dem Letten Ansviesulis nicht mehr weiterfahren konnte. Die Qualifikationsplätze eroberten Keynan Rew, Bartlomiej Kowalski, Casper Henriksson und Nicolai Heiselberg.

Im dänischen Vojens, wo auch das dritte Finale der SGP2-Serie ausgetragen wird, gewann der Däne Esben Hjerrild das Stechen um Platz 1 gegen den Schweden Philip Hellström-Bängs. Um die Plätze 3 bis 7 musste ein Fünferstechen aus mehreren Läufen entscheiden. Am Ende setzten sich der Lette Francis Gusts und der Pole Damian Ratajczak durch. Die Deutschen Marlon Hegener (1 Punkt) und Jonny Wynant (keine Punkte) schieden chancenlos aus.

In den kommenden Tagen werden noch drei permanente Wildcards für den SGP2 vergeben und das 15 Fahrer umfassende Line-up komplettiert.

Ergebnisse SGP2-Qualifikationen:



Krsko/SLO:



Qualifiziert für die Finalserie:

1. Emil Breum (DK), 15 Punkte

2. Norick Blödorn (D), 14

3. Mateusz Cierniak (PL), 13

4. Gustav Grahn (S), 11

Ausgeschieden:

5. Bastian Borke (DK), 10

6. Anze Grmek (SLO), 10

7. Petr Chlupac (CZ), 9

8. Mathias Tresarrieu (F), 7

9. Leon Flint (GB), 7

10. Maurice Brown (AUS), 6

11. Jacob Hook (AUS), 5

12. Richard Fuzesi (H), 3

13. Matteo Boncinelli (I), 3

14. Mychajlo Tymoschuck (UA), 3

15. Julian Kuny (SLO), 2

16. Roman Kapustin (UA), 1

17. Patricia Erhart (D), 1



Vojens/DK:



Qualifiziert für die Finalserie:

1. Esben Hjerrild (DK), 13 Punkte

2. Philipp Hellström-Bängs (S), 13

3. Francis Gusts (LV), 11

4. Damian Ratajczak (PL), 11

Ausgeschieden:

5. Mathias Pollestad (N), 11

6. Kacper Pludra (PL), 11

7. Anders Rowe (GB), 11

8. Jaroslav Vanicek (CZ), 9

9. Jesper Knudsen (DK), 8

10. Ludvig Selvin (S), 7

11. Espen Sola (N), 5

12. James Pearson (AUS), 4

13. Alex Martin (USA), 2

14. Marlon Hegener (D), 2

15. Artiom Juhno (LV), 2

16. Jonny Wynant (D), 0



Stechen um Platz 1: 1. Esben Hjerrild, 2. Philipp Hellström-Bängs

Stechen um Platz 3–7: 1. Francis Gusts, 2. Damian Ratajczak, 3. Mathias Pollestad, 4. Kacper Pludra, 5. Anders Rowe



Pardubitz/CZ:



Qualifiziert für die Finalserie:

1. Keynan Rew (AUS), 13 Punkte

2. Bartlomiej Kowalski (PL), 12

3. Casper Henriksson (S), 11

4. Nicolai Heiselberg (DK), 11

Ausgeschieden:

5. Nazar Parnicki (UA), 10

6. Ernest Matjuszonik (LV), 10

7. Drew Kemp (GB), 9

8. Dan Gilkes (GB), 8

9. Daniel Klima (CZ), 7

10. Sebastian Kössler (A), 6

11. Ricards Ansviesulis (LV), 6

12. Erik Bachhuber (D), 5

13. Jan Jenicek (CZ), 4

14. Tino Bouin (F), 3

15. Matous Kamenik (CZ), 3

16. Bruno Belan (CZ), 1

17. Matej Fryza (CZ), 1

18. Maksym Sereda (UA), 0



Stechen um Platz 3: 1. Casper Henriksson, 2. Nicolai Heiselberg