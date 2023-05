Speedway-U23-Team-EM: Schweden mit Sieg ins Finale

Die Schweden haben sich ihren Platz im Finale der Speedway-U23-Team Europameisterschaft mit dem Sieg im Halbfinale in Stralsund gesichert. Deutschland fuhr ordentlich mit, wurde aber Letzter.

Mit 38 Punkten haben die Schweden das Halbfinale der U23-Team-Europameisterschaft in Stralsund gewonnen. Damit sicherten sie sich in der Hansestadt das verbleibende Ticket für das Finale am 23. Juli in Macon, für das Gastgeber Frankreich sowie die Teams aus Dänemark und Polen gesetzt sind. Schweden hatte als einziges Team zwei Fahrer in seinen Reihen die zweistellig punkteten und setzte sich zum Ende des Rennens deutlich ab.

Während die Skandinavier mit 11 von 12 Punkten einen fast perfekten letzten Durchgang zeigten, blieb es um die weiteren Platzierungen spannend. Der zweite Platz hatte nur für das Tagesergebnis, nicht jedoch für das Weiterkommen eine Relevanz. Das deutsche Team mischte im lange ausgeglichenen Rennen voll mit, am Ende trennten lediglich vier Punkte den letzten vom zweiten Platz. Vor dem letzten Durchgang lag Deutschland nur einen Punkt hinter dem Zweiten, rutschte dann aber auf Position 4 hinter die Tschechen und Briten ab.

Ergebnisse Speedway-U23-Team-EM Stralsund/D:



Qualifiziert für das Finale:

1. Schweden, 38 Punkte: Anton Karlsson 6, Jonathan Grahn 8, Gustav Grahn 2, Casper Henriksson 10, Philip Hellström-Bängs 12



Ausgeschieden:

2. Tschechien, 29 Punkte: Petr Chlupac 6, Daniel Klima 9, Jaroslav Vanicek 1, Matous Kamenik 0, Jan Kvech 13

3. Großbritannien, 28 Punkte: Tom Brennan 12, Leon Flint 6, Anders Rowe 8, Drew Kemp 1, Daniel Gilkes 1

4. Deutschland, 25 Punkte: Erik Bachhuber 5, Marius Hillebrand 7, Lukas Baumann 3, Celina Liebmann 0, Norick Blödorn 10