GP-Qualifikation Abensberg: Rückt Smolinski nach? 24.05.2023 - 17:18 Von Bernhard Härtinger

© Daniel Schierlinger Abensberg hofft auf volle Tribünen

Am Pfingstsamstag und -montag finden alle vier Qualifikationsrunden der Speedway-Weltmeisterschaft statt. In Abensberg sind für Deutschland Norick Blödorn und Kevin Wölbert am Start.