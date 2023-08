Livestream am Samstag: GP-Challenge mit Smolinski

Fahrer aus elf Nationen werden am 19. August in Gislaved versuchen, einen der drei begehrten Plätze für den Speedway-GP 2024 zu erobern. Als einziger Deutscher ist Martin Smolinski mit von der Partie.

Der Challenge bietet den Fahrern die einzige Möglichkeit, sich sportlich für den Speedway-Grand-Prix zu qualifizieren. Hierfür waren Top-4-Platzierungen in den vier Qualifikationsrunden von Nöten und manch namhafter Fahrer scheiterte bereits dort. Der Challenge ist dann noch einmal eine Nummer härter, denn nur die Top-3 schaffen den Einzug in den Grand Prix. Da auch einige aktuelle sowie ehemalige Grand-Prix-Fahrer teilnehmen, stellt sich die spannende Frage, ob sich am Ende die üblichen Verdächtigen durchsetzen, oder ob wir im kommenden Jahr neue Gesichter im Grand Prix sehen.

Mit Martin Vaculik, Robert Lambert (statt dem verletzten Jack Holder) und Jason Doyle stehen drei aktuelle Grand-Prix-Piloten im Line-up; zudem fuhren die Pawlicki-Brüder Piotr und Przemyslaw aus Polen, der Däne Michael Jepsen Jensen und der Deutsche Martin Smolinski in der Vergangenheit bereits im Grand Prix. Zu den Fahrern, die als Rookie in den Grand Prix aufrücken könnten, gehören der Franzose Dimitri Bergé, der US-Amerikaner Luke Becker oder der als Stand-by im GP startende Andzejs Lebedevs. Da sich Doyle, Lambert und Vaculik zudem über eine Top-6-Platzierung im laufenden Grand Prix für die Saison 2024 qualifizieren wollen, könnten sogar die Plätze 4, 5 und 6 zum Einzug in den Grand Prix reichen.

Als einziger Deutscher wird Martin Smolinski dabei sein. Der Olchinger geht ohne selbstauferlegten Druck ins Rennen. «Dank des guten Auftritts in Abensberg haben wir unser Ticket für das Rennen um den Grand-Prix-Einzug in der Tasche und ich kann ganz befreit auffahren und von Lauf zu Lauf schauen, was möglich ist. Auch für Deutschland ist es eine gute Sache, dass ein Deutscher dabei ist, um auch im kommenden Jahr wieder ordentlich Startplätze für die Qualifikation zu erhalten.»



Der Challenge wird am Samstag, 15. August, ab 16 Uhr im kostenpflichtigen Livestream von Tapes Up TV gezeigt.

Line-up Speedway-GP-Challenge Gislaved/S:

1 Frederik Jakobsen (DK)

2 Jan Kvech (CZ)

3 Dimitri Bergé (F)

4 Szymon Wozniak (PL)

5 Jacob Thorssell (S)

6 Michael Jepsen Jensen (DK)

7 Nicolas Covatti (I)

8 Przemyslaw Pawlicki (PL)

9 Robert Lambert (GB)

10 Michele Castagna (I)

11 Martin Smolinski (D)

12 Martin Vaculik (SK)

13 Jason Doyle (AUS)

14 Piotr Pawlicki (PL)

15 Luke Becker (USA)

16 Andzejs Lebedevs (LV)

Res 17 Oliver Berntzon (S)

Res 18 Philip Hellström-Bängs (S)