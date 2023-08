Challenge: Wozniak neu im GP – Smolinski chancenlos

Jason Doyle, Martin Vaculik und Szymon Wozniak werden 2024 im Speedway-GP dabei sein, die im Challenge in Gislaved ausgeschiedenen Robert Lambert, Jan Kvech und Przemyslaw Pawlicki dürfen noch hoffen.

Erwartungsgemäß mischten die drei Grand-Prix-Piloten Jason Doyle, Martin Vaculik und Robert Lambert auch im Kampf um die Top-3-Plätze im Challenge im schwedischen Gislaved mit. Nach den ersten beiden Durchgängen war aus diesem Trio nur noch Lambert ungeschlagen und führte zusammen mit dem Polen Szymon Wozniak. Während Doyle und Vaculik im dritten Durchgang gewinnen konnten und Doyle dabei Wozniak einen Punkt abnahm, kam es für Lambert dick: Im Kampf um die Spitzenposition kam Piotr Pawlicki zu Sturz und Lambert wurde nach einer diskussionswürdigen Entscheidung des Schiedsrichters als Abbruchverursacher ausgeschlossen. Für Lambert endete der dritte Durchgang somit punktelos und die Spitzenposition war dahin.

In den letzten beiden Durchgängen blieben Doyle und Vaculik weiter auf Kurs, nachdem Vaculik im letzten Durchgang den Australier besiegte, standen beide mit 13 Zählern als Punktbeste fest und hatten damit ihr Ticket für den Grand Prix 2024 in der Tasche.

Spannend wurde es um den dritten Gesamtrang. Im vierten Durchgang unterlag Lambert erst dem US-Amerikaner Luke Becker, in seinem letzten Lauf wurde der Engländer dann noch auf den letzten Metern vom Tschechen Jan Kvech abgefangen, der sich damit als Fünfter des Tages selbst die Chance auf einen Grand-Prix-Platz offenhielt. Im 20. Lauf hatte Wozniak alle Trümpfe in der Hand, um sich seinen Platz im Grand Prix 2024 zu sichern – dafür musste er mindestens Zweiter werden. Er startete nicht gut, zog dann aber auf der Gegengerade zwischen seinen Kontrahenten durch an die Spitze und sicherte sich den dritten Tagesrang und das letzte GP-Ticket.

Für Martin Smolinski blieb im Challenge nur der 14. Rang. In den ersten beiden Durchgängen kam der Bayer nicht richtig voran und fand im ersten Lauf keinen Weg am Italiener Castagna vorbei. Im dritten Durchgang zeigte der Olchinger seinen besten Lauf des Nachmittags, als er außenherum in Führung ging und erst in der letzten Runde vom Letten Lebedevs abgefangen wurde. Für Smolinski sollten dies die einzigen Punkte bleiben. «Der Speed ist gut, aber meine Starts sind auf diesem Level nicht gut genug», so der 38-Jährige. «Wenn ich vom Start weg dabei bin, dann geht es. Aber auf diesem Level fehlen mir aktuell zwei Jahre.»

Im Stechen um den Tagessieg bezwang Doyle Vaculik. Sollten Doyle und Vaculik die GP-Saison in den Top-6 beenden, derzeit liegen sie auf den Positionen 4 und 3, würden Lambert und Jan Kvech nachrücken. Fahren Doyle, Vaculik und Lambert in die Top-6, dann rückt sogar noch Przemyslaw Pawlicki auf.

Angeschaut werden kann das Rennen im kostenpflichtigen Stream von Tapes Up TV.

Ergebnisse Speedway-GP-Challenge Gislaved/S:



Qualifiziert für den Grand Prix 2024:

1. Jason Doyle (AUS), 13+3 Punkte

2. Martin Vaculik (SK), 13+2

3. Szymon Wozniak (PL), 12



Ausgeschieden:

4. Robert Lambert (GB), 10

5. Jan Kvech (CZ), 10

6. Przemyslaw Pawlicki (PL), 9

7. Andzejs Lebedevs (LV), 9

8. Luke Becker (USA), 9

9. Jacob Thorssell (S), 7

10. Dimitri Bergé (F), 6

11. Piotr Pawlicki (PL), 6

12. Michael Jepsen Jensen (DK), 4

13. Frederik Jakobsen (DK), 4

14. Martin Smolinski (D), 2

15. Oliver Berntzon (S), 2

16. Michele Castagna (I), 2

17. Nicolas Covatti (I), 2