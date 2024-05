Abensberg: Smolinski im WM-Feld, Rennen im Livestream 20.05.2024 - 11:20 Von Manuel Wüst

© Pabijan Reservist Martin Smolinski rückt fest ins Feld

Im Wack-Hofmeister-Stadion in Abensberg geht es am Pfingstmontag mit vier Deutschen im Feld um vier Startplätze für den Speedway-GP-Challenge in Pardubitz. Zwei Internet-Plattformen übertragen live.