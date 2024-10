SGP-Challenge im Livestream: Mit Huckenbeck & Wölbert

Kai Huckenbeck, Jan Kvech und Max Fricke (v.l.) sind in Pardubitz dabei

Sieben Teilnehmer für den Speedway-GP 2025 stehen bereits fest. Im tschechischen Pardubitz wird es zum Auftakt des Goldhelm-Wochenendes im Challenge am 4. Oktober um vier weitere Plätze gehen.

Nach vier Qualifikationsrunden im Mai war das Line-up für den Speedway-Grand-Prix-Challenge in Pardubitz fixiert. Nach Abschluss der GP-Saison und der Speedway-Europameisterschaft wurde das Feld aber kräftig durcheinandergewürfelt, da Andzejs Lebedevs, Daniel Bewley, Jack Holder und Robert Lambert ihr Ticket für den GP 2025 bereits in der Tasche haben und auf den Challenge ebenso verzichten können wie Martin Vaculik, der nachgerückt wäre.

Dies hat zur Folge, dass gleich mehrere Fahrer für Pardubitz nachrücken, unter ihnen Kevin Wölbert, der in Lonigo als Sechster knapp gescheitert war. Neben Wölbert steht mit Kai Huckenbeck auch Deutschlands diesjähriger GP-Teilnehmer im Challenge. Kai hat das Qualifikationsrennen am Pfingstmontag in Abensberg gewonnen und damit noch eine sportliche Chance, auch im kommenden Jahr Grand Prix zu fahren.

Seit diesem Jahr geht es im Challenge, der oft als das härteste Rennen des Jahres bezeichnet wird, um vier statt drei Qualifikationsplätze. Die Veranstaltung wird im Livestream auf Tapes-Up TV gezeigt und kostet 17,99 €.

Line-up Speedway-GP-Challenge Pardubitz/CZ:

1 Jacob Thorssell (S)

2 Przemyslaw Pawlicki (PL)

3 Patryk Dudek (PL)

4 Jaimon Lidsey (AUS)

5 Kai Huckenbeck (D)

6 Kacper Woryna (PL)

7 Jan Kvech (CZ)

8 Tom Brennan (GB)

9 Frederik Jakobsen (DK)

10 Anders Thomsen (DK)

11 Kevin Wölbert (D)

12 Brady Kurtz (AUS)

13 Paco Castagna (I)

14 Max Fricke (AUS)

15 Dominik Kubera (PL)

16 Rasmus Jensen (DK)

Res. 17 Jan Macek

Res. 18 Daniel Klima

Bereits qualifiziert für den Grand Prix 2025:

1 Bartosz Zmarzlik (PL)

2 Robert Lambert (GB)

3 Fredrik Lindgren (S)

4 Daniel Bewley (GB)

5 Martin Vaculik (SK)

6 Jack Holder (AUS)

7 Andzejs Lebedevs (LV)