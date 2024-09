Team-Cup: Cloppenburg holt mit Sieg den Titel

Die «Fighters» des MSC Cloppenburg haben sich im Saisonfinale des Speedway-Team-Cups durchgesetzt und den Titel vor Olching gesichert, während die Gastgeber des MSC Diedenbergen auf den dritten Rang abrutschten.

Nach dem dritten Rennen zum Speedway-Team-Cup in Wittstock hatte der MSC Diedenbergen die Führung in der Zwischenwertung übernommen, doch im Heimrennen konnte das Team diesen Vorteil nicht in einen neuerlichen Titelgewinn ummünzen.

Ab Beginn des Rennens gaben Olching und Cloppenburg die Pace vor, nach zwei Durchgängen trennten die beiden Kontrahenten nur ein Zähler und es zeichnete sich ab, dass die Entscheidung um den Titel zwischen ihnen fallen wird.

«Als wir nach den ersten beiden Durchgängen gemerkt haben, dass Olching uns gefährlich werden kann, haben wir gewusst, dass wir aufpassen und immer vor ihnen ins Ziel kommen müssen. Was wir auch umgesetzt haben, alle im Team haben einen Top-Job gemacht», kommentierte Lukas Fienhage den Rennverlauf, in dem er sich mit den Cloppenburgern ab dem dritten Durchgang deutlich absetzen und einen Fünf-Punkte-Vorsprung erarbeiten konnte.

Im letzten Block der Vorläufe konnten die Olchinger um Martin Smolinski den Rückstand zwar auf vier Punkte verkürzen, kamen aber in den Finalläufen, die die Cloppenburger dominierten, nicht mehr heran. «Wir alle vom Team sind sehr zufrieden, weil wir mit einem recht mulmigen Gefühl angereist sind, weil der Druck ein Stück weit auf unserer Seite lag, nachdem das Rennen in Wittstock ja nicht so ganz funktioniert hat bei uns», erklärte Fienhage. «Ich bin zufrieden mit zwölf Punkten, habe Martin Smolinski und Erik Riss einmal geschlagen, damit mein Soll erfüllt und meine Punkte eingefahren.» Im Cloppenburger Team konnten alle zweistellig punkten und mit Janek Konzack hatten die Norddeutschen auf der 250er-Position einen Maximum-Fahrer, der wesentlich zum Erfolg beitrug.

Am Ende des Rennens hatten die Cloppenburger mit 50 Punkten den Sieg eingefahren und gewannen vor Olching, Diedenbergen und Wittstock, was sich auch im Gesamtergebnis widerspiegelt.

Ergebnisse Speedway-Team-Cup Diedenbergen:

1. MSC Cloppenburg, 50 Punkte: Lukas Fienhage 12, Max Dilger 13, Jonny Wynant 10, Janek Konzak 15



2. MSC Olching 40: Martin Smolinski 12, Valentin Grobauer 9, Patrick Hyjek 9, Carlos Gennerich 10



3. MSC Diedenbergen 23: Erik Riss 9, Sandro Wassermann 10, Levin Cording 1, Manuel Rau 3



4. MSC Wittstock 7: Richard Geyer 2, Bruno Thomas 2, Hannah Grunwald 1, Lester Matthijssen 1

Endstand:

1. MSC Cloppenburg, 8 Matchpunkte, 153 Laufpunkte

2. MSC Olching, 7/144

3. MSC Diedenbergen, 7/111

4. MSC Wittstock, 2/71