Ben Iken einziger deutscher Fahrer in Herxheim

Ben Iken scheiterte im Halbfinale der U19-EM in Güstrow erst im Stechen. Er wurde für das Finale in Herxheim aber mit einem Fixplatz ausgestattet, da sich kein anderer Deutscher hierfür qualifiziert hat.

Nach Abschluss der 20 Läufe beim EM-Halbfinale in Güstrow hatte Ben Iken die Chance, noch auf sportlichem Wege ins Finale der U19 EM einzuziehen. Ein Sieg im Stechen um den achten Platz musste her. Doch mit Platz zwei scheiterte er denkbar knapp.

«Es war wirklich ein sehr starkes Fahrerfeld und ich hatte mir durch den Heimvorteil auch Chancen ausgerechnet», blickt Iken auf das Rennen in Güstrow zurück, «umso enttäuschter war ich natürlich am Ende, dass es ganz knapp nicht gereicht hat, denn ich hätte den Einzug ins Finale in den Vorläufen schon klar machen können, habe aber unglücklich Punkte liegen lassen. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich die Wildcard für Herxheim bekommen habe.»

Als einziger deutscher Fahrer wird sich der 19-Jährige am 3. Oktober auf der Speedwaybahn im Herxheimer Waldstadion einem wahrlich stark besetzten Feld stellen. «Das wird noch Mal doppelt so hart», weiß Iken, «ich gehe da völlig ohne Erwartung und ohne Druck ran und lasse das Ganze auf mich zukommen. Das U19 EM-Finale zählt für mich zu den Top-Rennen in diesem Jahr. Ich war schon bei paar Highlights dabei, wie bei der U19 Paar-EM, der U23 Team-EM-Qualifikation und auch das Rennen um die deutsche Meisterschaft gehört dazu. Aber bei einem EM-Finale dabei zu sein, ist für mich schon sehr weit oben dabei anzusiedeln.»

Das DM-Finale endete für Iken auf Rang elf. Der Ostfriese hatte jedoch mit technischen Problemen zu kämpfen, wegen denen er auch seinen Start beim Speedwayrennen in Landshut absagen musste.

«Wir waren für das Wochenende eigentlich gut aufgestellt, hatten genügend Material eingepackt und hatten für den Fall der Fälle alles dabei. Aber als ich in Wittstock von der Bahn kam, wollte der Motor nicht mehr und wir haben dann den Ersatzmotor eingebaut. In Pocking ging dann im ersten Lauf kurz vor der Zielflagge der nächste Motor kaputt, was die Stimmung deutlich gedämpft hat. Und im letzten Lauf des Tages ist dann auch der dritte Motor hochgegangen», blickt der Norddeutsche auf ein bitteres Wochenende zurück, «wir haben das ganze Jahr über schon Probleme gehabt und haben jetzt anderes Material und sind mit neuen Motoren ausgestattet.»

Line-Up Speedway U19 EM-Finale Herxheim:

1 Bastian Pedersen (DK)

2 Kacper Halkiewicz (PL)

3 Mikkel Andersen (DK)

4 Adam Bubba Bednar (CZ)

5 Villads Nagel (DK)

6 Luke Harrison (GB)

7 Luke Killeen (GB)

8 William Drejer (DK)

9 Bartosz Banbor (PL)

10 Ben Iken (D)

11 Sammy van Dyck (S)

12 Matous Kamenik (CZ)

13 Oskar Paluch (PL)

14 Nazar Parnitskyi (UKR)

15 Pawel Trzesniewski (PL)

16 Wiktor Przyjemski (PL)

Res. 17 Ashton Boughen (GB)

Res. 18 Jan Jenicek (CZ)