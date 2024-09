SGP2 Thorn: Pollestad siegt, Przyjemski ist Champion

Wiktor Przyjemski ließ im letzten SGP2 Rennen in Thorn (Torun) nichts anbrennen und ist neuer U21-Weltmeister. Der Pole führte zweimal das Finale an, musste sich aber im dritten Anlauf Mathias Pollestad geschlagen geben.

Nach den ersten beiden SGP2-Rennen hatte sich Wiktor Przyjemski in eine hervorragende Ausgangsposition für den finalen Event im polnischen Thorn gebracht und der 19-Jährige zeigte schon in den Vorläufen, dass der Titel nur über ihn entschieden wird. Obwohl Verfolger Nazar Parnitskyi die Vorläufe mit 13 Punkten ebenfalls souverän abschließen konnte, behielt Przyjemski mit 14 von 15 Punkten die Oberhand und ging als Punktbester in die Halbfinals.

Im ersten Halbfinale machte Przyjemski mit dem Sieg den Finaleinzug perfekt und sicherte sich damit auch endgültig den Titel. Im zweiten Halbfinale unterlag der Ukrainer Parnitskyi dem Schweden Philip Hellström-Bängs, sodass es um die Medaillenränge noch mal spannend werden konnte, da sowohl Mathias Pollestad, als auch Hellström-Bängs noch Bronze gewinnen konnten.



Die Medaillenhoffnungen von Hellström-Bängs fanden jedoch in der ersten Runde des Finales ein Ende. Der Schwede schoss vom vierten Platz auf der Gegengerade der ersten Runde auf den zweiten nach vorne, fuhr dann aber auf den führenden Przyjemski auf und wurde ausgeschlossen.



Der Re-Run wurde mit drei Fahrern gestartet und erneut ging Przyjemski in Front. Auf dem zweiten Rang fuhr Parnitskyi eine riskante Linie entlang der Bande, in der Zielkurve wurde der Ukrainer zu weit nach außen getragen und landete in den Airfences.



Somit musste das Finale ein drittes Mal gestartet werden und mit Pollestad und Przyjemski standen nur noch zwei Fahrer am Startband. Der Norweger kaufte in diesem Duell dem neuen Weltmeister den Schneid ab und gewann in Thorn, was ihm in der Endabrechnung die Bronzemedaille einbrachte.



Den Fans in Deutschland bietet sich am 3. Oktober die Chance, den neuen U21-Champion sowie Vize Nazar Parnitskyi in Aktion zu erleben, da die beiden Top-Fahrer aus dem SGP2 auch im U19-EM-Finale in Herxheim dabei sein werden.

Ergebnisse SGP2 Thorn/PL:

1. Mathias Pollestad (N), 20 WM-Punkte/12 Vorlaufpunkte

2. Wiktor Przyjemski (PL), 18/14

3. Nazar Parnitskyi (UA), 16/13

4. Philip Hellström-Bängs (S), 14/9

5. Francis Gusts (LV), 12/13

6. Mikkel Andersen (DK), 11/8

7. Jesper Knudsen (DK), 10/7

8. Oskar Paluch (PL), 9/6

9. Dan Thompson (GB), 8/6

10. Leon Flint (GB), 7/6

11. Antoni Kawczynski (PL), 6/5

12. Casper Henriksson (S), 5/5

13. Bartosz Banbor (PL), 4/5

14. Villads Nagel (DK), 3/4

15. Bastian Pedersen (DK), 2/3

16. Slater Lightcap (USA), 1/2

17. Krzysztof Lewandowski (PL), 0/2

18. Jakub Krawczyk (PL), N



Semifinale 1: 1. Wiktor Przyjemski, 2. Mathias Pollestad, 3. Mikkel Andersen, 4. Jesper Knudsen



Semifinale 2: 1. Philip Hellström-Bängs, 2. Nazar Parnitskyi, 3. Francis Gusts, 4. Oskar Paluch (A)



Finale: 1. Mathias Pollestad, 2. Wiktor Przyjemskyi, 3. Nazar Parnitskyi S/D, 4. Philip Hellström-Bängs S/D

Endstand SGP2 nach 3 Rennen:

1. Wiktor Przyjemski (PL), 56 Punkte

2. Nazar Parnitskyi (UA), 46

3. Mathias Pollestad (N), 43

4. Mikkel Andersen (DK), 39

5. Philip Hellström-Bängs (S), 36

6. Bartosz Banbor (PL), 27

7. Francis Gusts (LV), 26

8. Sebastian Szostak (PL), 25

9. Jakub Krawczyk (PL), 20

10. Leon Flint (GB), 18

11. Bastian Pedersen (DK), 16

12. Casper Henriksson (S), 16

13. Jesper Knudsen (DK), 16

14. Villads Nagel (DK), 14

15. William Drejer (DK), 13

16. Oskar Paluch (PL), 9

17. Dan Thompson (GB), 8

18. Antoni Kawczynski (PL), 6

19. Anton Jansson (S), 2

20. Slater Lightcap (USA), 1

21. Nikita Kaulins (LV), 1

22. Krzysztof Lewandowski (PL), 0

23. Sammy van Dyck (S), 0