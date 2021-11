Für 2023: BMW zeigt erste Zeichnung vom neuen M4 GT4

Die GT4-Klasse ist weiterhin im Aufwind. Auch BMW mischt in der Kategorie seit einigen Jahren mit. Nun wurde eine erste Zeichnung des neuen M4 GT4 veröffentlicht, der wohl für 2023 in Kundenhände gehen soll.

Der GT4-Sport boomt aktuell. Die vor rund 15 Jahren etablierte Kategorie ist weltweit verbreitet und bietet die Möglichkeit für (verhältnismäßig) kostengünstigen Motorsport. Etliche Hersteller wie Audi, BMW, Chevrolet, KTM, McLaren, Toyota, Aston Martin, Porsche oder auch Mercedes-AMG haben entsprechende Rennwagen für die Klasse aufgelegt. Porsche hat gerade erst den neuen 718 Cayman GT4 RS Clubsport vorgestellt, der ab 2022 im Wettbewerb unterwegs sein wird.

Auch BMW bleibt nicht untätig. Der Hersteller aus München arbeitet am neuen M4 GT4. Das Fahrzeug basiert auf dem BMW G82. Dieses Modell ist vor allem durch seine große Niere in der Fahrzeugfront bekannt. Auch der neue M4 GT3 ist vom G82 abgeleitet. Der aktuelle (derzeit in Verwendung befindliche) BMW M4 GT4 stammt noch vom BMW F82 ab.

Derzeit ist noch unklar, wie die Entwicklungsstationen des neuen BMW M4 GT4 aussehen werden. Angedacht ist, dass das Fahrzeug ab 2023 in Kundenhänden unterwegs sein soll. Zuvor würde es natürlich Sinn machen, wenn BMW auch einige Testeinsätze im Wettbewerb mit dem Fahrzeug unternehmen würde.