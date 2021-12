Valentino Rossi testet Audi R8 LMS GT3 vom Team WRT

In der Saison 2022 will der neunfache Motorrad-Weltmeister in den GT-Sport wechseln. Derzeit ist noch unklar, wo er genau starten wird. Doch nun gibt es einen nächsten Hinweis. Rossi probiert gerade den Audi R8 LMS aus.

Keine vier Wochen nach seinem letzten MotoGP-Rennen ist Valentino Rossi zurück in Valencia – dieses Mal ist er dort aber auf vier Rädern unterwegs, um seine zweite Karriere vorzubereiten. Vom Quirinalspalast in Rom, wo Valentino Rossi am Mittwochabend noch vom italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella empfangen wurde, ging es für den 42-Jährigen in Begleitung seiner Partnerin Francesca weiter nach Valencia.

Beim Anblick der Bilder, die Francesca Sofia Novello auf Instagram mit ihren mehr als 500.000 Followern teilte, kam durchaus der Gedanke an einen entspannten Kurzurlaub auf. Tatsächlich hat die Rückkehr nach Valencia aber wohl einen anderen Grund: Laut AutoHebdo testet Rossi am heutigen Donnerstag auf dem Circuit Ricardo Tormo, wo er vor exakt zwei Jahren schon im Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ von Lewis Hamilton seine Runden drehte, einen Audi R8 LMS GT3 des W Racing Teams (WRT).

Der Test deute darauf hin, dass der neunfache Weltmeister im kommenden Jahr die GT World Challenge Europe bestreiten wird, unterstrich das französische Fachmagazin. Das 24h-Rennen von Spa-Francorchamps steht bekanntlich schon lange auf Rossis Wunschliste. Außerdem kann ihm das belgische Team Tests im LMP2-Boliden ermöglichen.

WRT wurde vor rund zehn Jahren gegründet, Teamchef ist mit Vincent Vosse ein ehemaliger Rennfahrer. Das Team war zunächst hauptsächlich im GT3-Sport unterwegs, etwa bei der GT World Challenge oder den ADAC GT Masters und gehört zu den aktuell besten Audi-Teams. 2021 erfolgte dann auch der Einstieg in die LMP2-Klasse und gleich im ersten Jahr gewannen sie den LMP2-Titel in der FIA WEC (Sportwagen-WM) und in der ELMS (European Le Mans Series). Außerdem holten sie auch den LMP2-Sieg bei den prestigeträchtigen 24h von Le Mans.

Am späten Nachmittag bestätigte WRT den Test mit Valentino Rossi, um die Möglichkeiten einer «künftigen Zusammenarbeit zu evaluieren».

Offizielle Informationen zum genauen Programm des «Dottore» für 2022 gibt es noch nicht. Fix ist bisher nur, dass Rossi zunächst noch mit Luca Marini und Alessio «Uccio» Salucci bei den 12h Gulf in Abu Dhabi ab 8. Januar im Ferrari 488 GT3 von Kessel Racing antreten wird.