Nürburgring: Erster Renneinsatz für neuen BMW M4 GT4

BMW will am kommenden Wochenende den ersten Testeinsatz unter Rennbedingungen mit dem neuen M4 GT4 absolvieren. Dieser findet beim zweiten Saisonrennen der Nürburgring Langstrecken-Serie statt.

BMW befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase des neuen M4 GT4. Der Rennwagen soll in der Saison 2023 in Kundenhänden unterwegs sein. BMW hat bereits viele Testkilometer mit dem Fahrzeug abgespult. Nun folgt der nächste Schritt. Denn der BMW wird erstmals in einem Rennen unterwegs sein. Dieser «Test unter Rennbedingungen» findet beim anstehenden Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie statt, der für den kommenden Samstag (23. April 2022) terminiert ist.

Verwirren lassen darf man sich aber nicht von der Namensgebung des neuen Rennwagens. Denn auch der noch aktuelle BMW für die GT4-Klasse trägt die Bezeichnung M4 GT4. Die Entwicklung des neuen 2023er Modells hat übrigens schon im September 2020 mit ersten Computersimulationen begonnen. Ab Anfang 2021 wurde der 2023er BMW M4 GT4 intensiv entwickelt und ab Sommer 2021 das erste Testfahrzeug aufgebaut. Die Karosserie inklusive Sicherheitskäfig nach FIA-Standards kommt aus dem BMW-Werk Dingolfing, wo auch das Serienfahrzeug gefertigt wird. Im Oktober 2021 absolvierte der neue BMW M4 GT4 seinen Funktionstest.

Als Fahrzeug, das auf die Nutzung durch private Teams ausgelegt ist, stehen Punkte wie Wartungsfreundlichkeit und Laufzeitkosten im Fokus. Der komplette Antriebsstrang inklusive Motor, Getriebe und Elektronik ist vom Serienmodell übernommen worden. Diese Basis, zu der unter anderem eine mehrstufige Traktionskontrolle zählt, wurde im Detail für den Einsatz im Motorsport optimiert. Ein besonderer Fokus der Entwickler lag auf der Kühlung, die in der GT4-Kategorie grundsätzlich eine große Herausforderung ist. Einige Komponenten wie das CFK-Dach und das Heckflügelkonzept wurden vom großen Bruder BMW M4 GT3 übernommen.