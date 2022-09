Supersportwagen: KTM stellt neuen KTM X-BOW GT-XR vor

Der KTM X-BOW GT-XR basiert auf dem KTM X-BOW GT2, welcher auf den Rennstrecken der Welt bereits etliche Erfolge eingefahren hat. Angetrieben wird er von einem 2,5-Liter Fünfzylinder-Motor mit 500 PS.

Näher als der neue KTM X-BOW GT-XR (Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) 9,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) 214 g/km, Schadstoffeinstufung EURO 6D) kommt vermutlich kein straßenzugelassenes Fahrzeug an einen reinrassigen Rennwagen heran. Er ist das ideale Leichtgewicht- und High-Performance-Auto für echte Individualisten, die ungezügelte Dynamik, radikales Design und pure Begeisterung auch im Alltag erleben möchten.

Die Grundlage für den in Graz gefertigten KTM X-BOW GT-XR bildet der KTM X-BOW GT2, der seine Stärken mit Siegen und Titelgewinnen auf internationalen Rennstrecken regelmäßig unter Beweis stellt. So mussten sich alle Ideen, Konzepte und Entwicklungen für den KTM X-BOW GT-XR erst im Motorsporteinsatz beweisen. Aufbauend auf dieser erfolgreichen Basis, ist jedes technische Detail des KTM X-BOW GT-XR auf absolute Performance ausgelegt.

Das Resultat ist ein leichtgewichtiger und aerodynamisch effizienter Bolide. Im Motorsport erprobte Komponenten wie das elektrisch öffnende Jetfighter-Canopy, das ultraleichte, verwindungssteife Carbon-Monocoque, der kraftstrotzende 5-Zylinder-Motor und auch das abnehmbare Lenkrad mit integriertem LED-Display gibt es in dieser Kombination in keinem zweiten straßenzugelassenen Supersportwagen der Welt.

Herzstück ist der legendäre, turboaufgeladene 2,5-Liter Fünfzylinder-Motor der Audi AG, der im KTM X-BOW GT-XR satte 500 PS leistet. Er ist kompakter, leichter, effizienter und gleichzeitig stärker als vergleichbare Motoren. Mit seiner immensen Durchzugskraft sowie seinem charakteristischen Klang passt er perfekt zur radikalen Philosophie des KTM X-BOW GT-XR. Die unterbrechungsfreie Kraftübertragung wird dabei vom elektronisch gesteuerten 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und einem mechanischen Motorsportdifferenzial garantiert.

Die Konzentration auf das Wesentliche, ohne jedoch auf einzigartige Features zu verzichten, macht den KTM X-BOW GT-XR aus. So bringt der Supersportwagen dank seiner puristischen Leichtbau-Philosophie und dem umfassenden Einsatz von Kohlefaserverbundwerkstoff, beispielsweise beim Carbon-Monocoque, nur 1.130 Kilogramm (Leergewicht) auf die Waage. Damit ist jedes Detail dieses Supersportwagens «READY TO RACE».

Das außerordentlich robuste Carbon-Monocoque ist auch ein Garant für den außergewöhnlichen Sicherheitsstandard des KTM X-BOW GT-XR sowie die leichte, extrem widerstandsfähige Dachkonstruktion – das Jetfighter-Canopy. Es besteht aus einem Carbon-Rahmen mit eingesetzter Frontscheibe und separaten Glastüren, welche links und rechts geöffnet werden können. Es hält etwa einer sechsfachen Belastung des Fahrzeuggewichts stand und kann komfortabel per Fernbedienung am Fahrzeugschlüssel geöffnet und geschlossen werden. Eingebremst wird die immense Leistung des Supersportwagens durch die leichte Monoblock-Festsattel-Kolbenbremse aus Aluminium. Ein weiteres Sicherheitsfeature ist der Carbon-Schalensitz. Er wird vollständig aus Kohlefaser-Verbundstoff hergestellt und ist damit extrem leicht, bietet in jeder Fahrsituation starken Halt und gibt zuverlässiges Feedback. Hochbelastbare Vierpunkt-Sicherheitsgurte halten die Insassen auch in Extremsituationen fest.

Bereits auf den ersten Blick besteht kein Zweifel, dass hier einer der kompromisslosesten Supersportwagen für die Straße vorgestellt wird. Sein aufregendes Design aus dem Hause KISKA verbindet herausragende Leistung mit puristischer und provokanter Ästhetik. Nach dem Motto „«weniger ist mehr » wurde auf jedes überflüssige Element verzichtet. Stattdessen steht eine unmissverständliche Formensprache im Mittelpunkt, die auf klare Linienführung, scharfe Kanten und glatte Oberflächen setzt – umhüllt von einer seidig wirkenden Carbon-Außenhaut. Von der schneidenden Fahrzeugfront über das tiefliegende, breite Chassis mit seinem windschlüpfrigen Jetfighter-Canopy bis zum offen gestalteten Heck strahlt jede Komponente am KTM X-BOW GT-XR pure Dynamik aus.

Auch die Aerodynamik des KTM X-BOW GT-XR orientiert sich am Rennwagen, dem siegreichen KTM X-BOW GT2. In jedem Detail steckt maximale aerodynamische Effizienz. Angefangen bei der keilförmigen Fahrzeugform über eine sehr kleine, windschlüpfrige Fahrzeugstirnfläche, aerodynamisch optimierte Radaufhängungen, einen sich an den Asphalt saugenden Unterboden mit Heck-Diffusor bis hin zum strömungsoptimierten Heckflügel: Alle Entwicklungen zielen darauf ab, maximalen Abtrieb bei möglichst geringem Luftwiderstand zu erreichen.

Ein für straßenzugelassene Fahrzeuge einzigartiger «AirCurtain» bewirkt einen starken Luftunterdruck und damit einen ansaugenden Effekt (Ground-Effekt) am Unterboden des Fahrzeugs. Vortex-Luftwirbel, die am Frontspoiler erzeugt werden und den Unterboden umströmen, dichten diesen nach außen regelrecht ab, um den Ansaugeffekt zu maximieren. Das geringe, tief platzierte Gewicht zusammen mit dieser rennspezifischen Aerodynamik und dem agilen Handling machen das neueste Modell von KTM zum «READY TO RACE»-Supersportwagen.

Trotz seiner herausragenden Fahreigenschaften machen ausgeklügelte Komfortfeatures den KTM X-BOW GT-XR fit für den Alltag. So steht auch langen Touren mit Distanzen von bis zu 1.000 Kilometern dank seines geringen Gewichts, des sparsamen Motors und großen Tanks nichts im Weg. Das Gepäck kann währenddessen gut geschützt im 160 Liter fassenden Kofferraum verstaut werden. Die dafür in Kooperation mit der Traditionsmarke Meindl individuell designten, passgenauen Gepäckstücke stehen optional zur Verfügung.

Durch die elektrisch unterstützte, progressive Servolenkung kann der KTM GT-XR geradezu spielerisch über kurvige Straßen gesteuert werden. Dabei kann die Aussicht aus dem klimatisierten Innenraum genossen werden, während das Kamera-Rückspiegelsystem für Rundumblick sorgt. Es umfasst einen digitalen Rückspiegel, eine Einparkkamera und ein integriertes LED-Innenraumlicht. Der digitale Rückspiegel kann sowohl das Bild der Rückfahrkamera als auch einer tiefer positionierten Weitwinkel-Einparkkamera darstellen.

Das Smartphone als Schaltzentrale findet im KTM X-BOW GT-XR ebenfalls seinen angemessenen Platz. So hält eine Quadlock®-Aufnahme in der Mittelkonsole das Smartphone fest an Ort und Stelle. Während der Akku induktiv aufgeladen wird, stehen zwei zusätzlich USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Per Bluetooth-Kopplung kann das Smartphone mit dem Fahrzeug und dem Soundsystem verbunden werden.

Die erstklassige Verarbeitungsqualität des KTM X-BOW GT-XR kann nur durch perfekt abgestimmte und durchdachte Produktionsanlagen und -abläufe gewährleistet werden. Deshalb wird der KTM X-BOW GT-XR in der Grazer Fahrzeugmanufaktur gefertigt – eine der modernsten Kleinserien-Fahrzeugproduktionen der Welt. Hier werden im Jahr bis zu 100 Stück des KTM X-BOW in den Varianten R, RR, GTX, GT2 und ab Januar 2023 GT-XR von einem Team aus Spezialisten in höchster Präzision gebaut. Aufgrund der limitierten Stückzahlen ist nur noch eine sehr begrenzte Anzahl an KTM X-BOW GT-XR im Modelljahr 2023 verfügbar. So revolutionär der wohl außergewöhnlichste Supersportwagen auch ist – sein Zusammenbau erfolgt nach wie vor in Handarbeit: Jeder KTM X-BOW entsteht mit größter Sorgfalt und spezifischem Know-how, unter Einhaltung strengster Qualitätskriterien.

Der neue KTM X-BOW GT-XR ist ab sofort bestellbar und ab 284.900 Euro (zzgl. länderspezifischer Steuern und Einfuhrabgaben) erhältlich. Mittels europäischer Kleinserienzulassung ist das Fahrzeug europaweit erhältlich und für den Straßenverkehr zugelassen.