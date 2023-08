Max Verstappen gründet 2025 GT3-Team

Durch Thierry Vermeulen ist das Verstappen.com Racing-Label bereits in der DTM und der GT World Challenge Europe vertreten

Der zweimalige Formel 1-Weltmeister Max Verstappen gründet zur Saison 2025 ein eigenes GT3-Team. Aufstiegsmöglichkeiten für Simracing-Piloten in den reellen Rennsport.

Die GT3-Klasse steht kurz vor dem Zutritt eines weiteren bekannten Namens: Max Verstappen plant zur Saison 2025 ein eigenes GT3-Team die zu gründen, wie er gegenüber F1.nl in einem Interview bekanntgab.

«Wir arbeiten hart daran», so Verstappen, der auch in diesem Jahr die Formel 1 dominiert. «Der nächste Schritt ist ein GT3-Team. Zur kommenden Saison ist es sehr eng, aber ich möchte es so schnell wie möglich haben. Ein GT3-Team im Jahr 2025 klingt passend, mit mindestens zwei Fahrzeugen. Die Planungsphase ist bereits beendet, wir führen bereits aus!»

Verstappen würde dann ein komplett eigenes Team gründen und nicht mit einer bereits existierenden Mannschaft zusammenarbeiten.

Max Verstappen hält den Kartsport für zu teuer und strebt eine Struktur an, die es Piloten ermöglicht, vom Simulator-Rennsport bis hin zur GT3-Kategorie auf höchstem Niveau aufzusteigen.

Der Redline-Simulatorfahrer Verstappen hofft, eines Tages an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen zu können.

Weitere Details zu dem Programm wird der Niederländer zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Durch das Verstappen.com Racing-Label ist der Verstappen-Name bereits im GT3-Sport vertreten. Mit der Unterstützung des Formel 1-Stars startet Thierry Vermeulen mit einem Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 in der DTM und im GT World Challenge Europe Sprint Cup.