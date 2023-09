Hauser/Pommer bauen mit Sieg Tabellenführung aus

Gary Hauser und Markus Pommer gewinnen in ihrer Duqueine D08 den ersten Lauf des Prototype Cup Germany in Assen

Gary Hauser und Markus Pommer haben den ersten Lauf des Prototype Cup Germany in Assen gewonnen und bauen damit ihre Tabellenführung aus.

Beim Debüt des Prototype Cup Germany auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden bekamen die Zuschauer spannende Unterhaltung und jede Menge Spektakel geboten. In einem knapp einstündigen actionreichen Rennen setzten sich final Gary Hauser (31/LUX) und Markus Pommer (32/Untereisesheim) im Duqueine D08 von Racing Experience durch und bauten mit ihrem dritten Saisonsieg die Tabellenführung im von ADAC und Creventic organisierten Championat weiter aus.

Die Duqueine-Markenkollegen Oscar Tunjo (27/COL) und Julien Apothéloz (22/CHE, beide Van Ommen Racing by DataLab) festigten mit Platz zwei ihre Verfolgerrolle im Titelrennen. Matthias Lüthen (42/Hamburg) und Laurents Hörr (25/Gerlingen, beide Koiranen Kemppi Motorsport) machten mit Rang drei das reine Duqueine-Podium perfekt.

«Wir freuen uns sehr über den Triumph hier in Assen. Der Tag lief richtig klasse. Es sind aber noch drei Rennen dieses Jahr zu fahren, somit müssen wir weiterhin konzentriert bleiben», strahlte Pommer nach dem Rennen.

Der ehemalige ADAC GT Masters-Pilot hatte den Wertungslauf bei strahlendem Sonnenschein bereits von der Pole-Postion aus begonnen und wandelte seine gute Ausgangslage gleich in die Rennführung um. In seinem Rückspiegel machten sich jedoch schnell die Markenkollegen Hörr und Tunjo breit. Nach wenigen Rennminuten fand der Kolumbianer von Van Ommen Racing by DataLab einen Weg vorbei am Deutschen, was ihm den zwischenzeitigen zweiten Platz einbrachte. An der Reihung auf den ersten drei Positionen änderte sich in der ersten Rennhälfte nichts mehr – und dies, obwohl zwei Safety Car-Phasen das hochkarätige 15 Wagen starke Feld immer wieder zusammenführten. Eine starke Performance bot in der ersten Rennhälfte auch Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) im Ligier JS P320 von MRS GT-Racing. Der ADAC Stiftung Sport-Förderpilot setzte sich gekonnt in Szene und fuhr von der neunten bis auf die fünfte Position vor.

Nach den obligatorischen Fahrerwechseln zu Rennmitte setzten sich Gary Hauser, der von Pommer übernommen hatte, und Tunjos Teamkollege Julien Apothéloz an der Spitze des Feldes ab und kämpften intensiv um den Laufsieg. Drei Runden vor Schluss kam es zu einer Kollision, in deren Folge der Schweizer die Führung übernehmen konnte. Apothéloz sah auch als Erster die Ziellinie, wurde jedoch nachträglich mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt, da er beim Überholen von Hauser mit Vorteilnahme die Strecke verlassen hatte. Dies warf ihn und Teamkollege Tunjo letztendlich wieder auf Rang zwei zurück. Für Apothéloz bedeutete dies aber den Triumph in der Junior-Wertung.

Matthias Lüthen, der den Koiranen Kemppi Motorsport-Duqueine von Hörr in der zweiten Rennhälfte pilotierte, verteidigte sehenswert den dritten Rang und konnte sich über den Sieg in der Trophy-Wertung freuen. Um Platz vier entwickelte sich gegen Rennende ein spannender Kampf mit mehreren Fahrzeugen, den final Marschalkowskis Teamkollege Jasper Stiksma (22/NLD) für sich entschied. Fünfte wurden Valentino Catalano (17/Westheim) und Robin Rogalski (23/POL, beide DKR Engineering) in einem weiteren Duqueine vor den Markenkollegen Gustavo Kyrila (29/BRA) und Nico Göhler (20/Grasleben, beide BWT Mücke Motorsport). Rang sieben ging an das Ligier-Duo Dino Steiner (54/Wehingen) und Nigel Moore (31/GBR, beide Aust Motorsport). Die Top Acht komplettierten Xavier Lloveras (23/ESP) und Gabriela Jílková (28/CZE) im zweiten Duqueine von Ommen Racing by DataLab).