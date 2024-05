Modifikation nach Defekten: Ford passt Mustang GT3 an

In den bisherigen Rennen fiel der Ford Mustang GT3 damit auf, dass das Fahrzeug häufiger die Heckklappe und den Diffusor verlor. Nach Modifikationen am US-Boliden sollen diese Probleme der Vergangenheit angehören.

In den bisherigen Rennen des neuen Ford Mustang GT3 sorgte das Fahrzeug mit Stabilitätsproblemen im Heckbereich für Aufsehen. Sowohl in der FIA WEC, der GT World Challenge Europe und in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship verlor der Bolide bislang des Öfteren die Heckklappe sowie den Diffusor.

Zum anstehenden Rennwochenende der FIA WEC in Spa-Francorchamps und der IMSA WeatherTech SportsCar Champsionship in Laguna Seca überarbeitete Ford gemeinsam mit Multimatic nun den Heckbereich, so dass die Probleme der Vergangenheit angehören sollten.

Dem Fahrzeug wurde eine «Erratum"-Reparatur von der FIA innerhalb der Homologation des Fahrzeugs erlaubt. Die Änderungen gelten als offizielle "Out-of-Cycle»-Homologationserweiterung, die nach einer schnellen Bearbeitung durch die FIA noch vor diesem Wochenende genehmigt wurde. Die Unterlagen für diese Änderungen wurden von Ford am vergangenen Freitag eingereicht, so dass das Unternehmen noch vor dem Start der WEC-Autos gestern in Spa grünes Licht erhielt.

«Das sind Änderungen, die wir so schnell wie möglich vornehmen wollten», erläutert Kevin Groot, Leiter des globalen Sportwagen-Rennprogramms von Ford, gegenüber den Kollegen von Dailysportscar. «Und glücklicherweise konnten wir sie noch vor dem Le Mans-Debüt des Mustang vornehmen.»

Zur Behebung des Problems mit der Heckklappe erklärte Groot, dass das Problem nur einmal während der Entwicklungs- und Testphase des Autos in Paul Ricard aufgetreten sei. Ford geht davon aus, dass es während der Rennen immer wieder auftrat, wenn Autos dicht hinter dem dem Mustang herfuhren und so den Luftstrom störten. Das Problem wurde mit neuen Verschlüssen gelöst.

Kevin Groot erläutert die Probleme mit der Heckklappe: «Wir haben festgestellt, dass das Problem von der Falte am hinteren Ende der Klappe herrührt. Wir haben seine Steifigkeit verbessert, um das Einknicken zu verhindern. Im Wettbewerb drückte Luft von unten nach oben, was dazu führte, dass die Verbindungen der Versteifungselemente, die das Einklicken verhindern sollten, aufbrachen. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert, aber es hat nicht geklappt, also mussten wir dort Verriegelungen anbringen. Jetzt haben wir einen zweiten Satz Verriegelungen an der oberen Kante, so dass wir nicht erwarten, dass dieses Problem wieder auftritt. Es gibt Überlegungen zu schweren Schäden im Bereich des Kontakts mit der hinteren Stoßstange, die diese Teile zerstören könnten, aber im Allgemeinen sollte der Kofferraumdeckel bei Aero-Events sicher sein.»

Groot erklärte weiter, dass das Problem des Diffusors eines ist, an dem Ford und Multimatic seit langem hinter den Kulissen gearbeitet haben. Das Problem rührt von der Tatsache, dass der Diffusor so konstruiert wurde, dass er während des Rennens schnell gewechselt werden kann, was seine Befestigungspunkte schwächt.

«Wir sind diesem Problem schon eine Weile nachgegangen und haben es immer wieder angeknabbert. Aber kurz gesagt, wir mussten eine Mittelbefestigung hinzufügen, die etwas weiter oben liegt. Es handelt sich um eine zusätzliche Halterung, die von der hinteren Aufhängung abfällt und den Diffusor dort hält. Der Diffusor wurde so konstruiert, dass er schnell gewechselt werden konnte, was es nicht erlaubte, ihn nach dem Kontakt mit dem Fahrzeug gut genug zu befestigen. Jetzt haben wir diese Priorität zurückgeschraubt und dafür gesorgt, dass der Diffusor gut genug befestigt ist, um das Rennen und leichte Kontakte zu überstehen. Bei einem starken Kontakt wird es trotzdem kaputt gehen, aber wir haben die niedrig hängenden Früchte geerntet. Und die FIA war so hilfreich und kooperativ, uns bei diesem Problem zu helfen. Es hat eine Weile gedauert, aber wir wollten die richtige Lösung finden. Man kann Teile während des gesamten Lebenszyklus eines Autos nur einmal anfassen, also mussten wir sichergehen, dass sie korrekt sind, bevor wir sie einführten. Glücklicherweise konnten wir sicherstellen, dass die Änderungen rechtzeitig für Spa kamen, da die FIA nicht wollte, dass wir Änderungen für Le Mans einführen, was wir verstehen.»