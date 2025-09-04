Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Casey Stoner tobt wegen Regeln

Schwerer Unfall von Scherer Sport Audi in Salzburg

Von Jonas Plümer
Heftiger Unfall von Nico Hantke im Audi
© ADAC

Heftiger Unfall von Nico Hantke im Audi

Das Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring findet ohne den Scherer Sport PHX Audi statt. Nico Hantke verunfallte bei Testtag schwer und landete hinter Leitplanke. Fahrer unverletzt.
Das Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring findet ohne den Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 von Nico Hantke und Denis Bulatov statt. Nach einem heftigen Unfall am Donnerstagstest ist der Audi vor Ort nicht reparabel.

In der Vormittagssitzung verunfallte Nico Hantke heftig in der Fahrerlagerkurve, welche mit bis zu 250 km/h durchfahren wird. Der Audi flog dabei über die Leitplanke. Hantke bestätigte gegenüber GT-Place, dass er den Unfall unverletzt überstand.

Bei dem Unfall wurde das Chassis des Audis beschädigt, dies bedeutet, dass das Fahrzeug am restlichen Rennwochenende auf dem Salzburgring nicht an den Start gehen wird. Für das Team beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit, dass das Fahrzeug kommende Woche auf dem Red Bull Ring starten wird.

