Supersport-WM

Bardahl-Yamaha: So sieht Andrea Locatellis Bike aus

Das erfolgreiche Team Bardahl tritt 2020 mit dem 23-jährigen Andrea Locatelli in der Supersport-WM an. In Italien wurde am Wochenende das neue Design der Yamaha R6 präsentiert und das Team verriet die Saisonziele.

2019 dominierte das Team Bardahl Evan Bros-Yamaha die Supersport-WM mit Randy Krummenacher und Federico Caricasulo, doch weil beide Fahrer das Weite suchten, musste sich Teamchef Fabio Evangelista für diese Saison nach neuen Fahrern umschauen. Der Italiener entschied sich dazu, das Team, wie schon 2018, auf einen Fahrer zu reduzieren und verpflichtete den letztjährigen Moto2-Piloten Andrea Locatelli.

Der Italiener war seit 2013 im Grand Prix-Fahrerlager unterwegs und erlebte 2016 seine beste Saison, als er in der Moto3-WM Neunter in der Gesamtwertung wurde. Zweimal konnte der Italiener aus Alzano Lombardo auf das Siegerpodest klettern. Nach der Saison 2019 fand er keinen Platz mehr in der Moto2-WM und er unterschrieb beim Team Bradahl für die Supersport-WM 2020, wo er auf Yamaha um den Titel fahren möchte. Bei den Winter-Testfahrten überzeugte Locatelli auf Anhieb.

Während der Teamvorstellung in einer Bar in der Nähe von Ravenna, sprach der Yamaha-Pilot über seine Ziele in der Supersport-WM. «Ich bin sehr glücklich, ein Teil des Teams zu sein, denn die Jungs sind mit ihrem Herzen voll bei der Sache und das kann nur zu etwas positivem führen», erklärte Locatelli überzeugt. «Bald wird es ernst, aber ich habe keine Bedenken, das etwas schief geht, weil wir uns durch die Arbeit und durch ständigen Fortschritt an unsere Ziele herantasten. Ich hoffe, dass ich ab dem ersten Rennen schnell sein kann. Ich bin bereit, alles zu geben, um mit dem Team und dem Bike gewinnen zu können.»

Auch Teamchef Fabio Evangelista, der in den letzten Jahren mit Krummenacher und Caricasulo einige Erfolge sammelte, freut sich auf die Herausforderung. «Wir sind bereit für die neue Saison und können es kaum erwarten loszulegen. Im Winter haben wir gut gearbeitet, vielleicht war es bezüglich der Weiterentwicklung bisher unsere beste Saisonvorbereitung, denn wir haben ein sehr starkes Paket. Ich bin davon überzeugt, dass Andrea bereits auf Phillip Island um die besten Plätze fährt, und während der Saison um den Titel kämpfen wird.»