Supersport-WM

Phillip-Island-Test, Dienstag: Locatelli überragend

Der Phillip-Island-Test brachte in der Supersport-WM keine neue Erkenntnisse. Moto2-Umsteiger Andrea Locatelli nimmt es mit Jules Cluzel und Randy Krummenacher auf. Philipp Öttl bester Kawasaki-Pilot!

Der letzte Wintertest der Supersport-WM 2020 auf Philipp Island bestätigte überwiegend die Kräfteverhältnisse der Tests in Europa. Der für das Weltmeisterteam Bardahl Evan Bros startende Andrea Locatelli (Yamaha) lag am zweiten Testtag die meiste Zeit in den Top-3 und brannte in den letzten Minuten in 1:32,831 min eine famose Bestzeit in den Asphalt. Damit war der Italiener schneller als die schnellste Rennrunde von Sandro Cortese (2018/1:33,072 min) und nur 0,3 sec langsamer als der Pole-Rekord von Sam Lowes (2013/1:32,545 min).



Seine direkten Gegner distanzierte Locatelli um über 0,6 sec!

Von den etablierten Piloten mischt Randy Krummenacher auch mit MV Agusta vorne mit. Der Weltmeister fuhr 30 Minuten vor Test-Ende in 1:33,488 min zwischenzeitlich auf Platz 1; anschließend musste der Schweizer die bildhübsche F3 allerdings mit einem Defekt abstellen. Dennoch scheint der Schweizer für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende bestens aufgestellt. DennNach



Selbiges gilt für den mehrfachen Vize-Weltmeister Jules Cluzel, der 2020 eine weitere Saison mit GMT94 Yamaha absolviert und als Favorit für den Titel gehandelt wird. Der Franzose war in 1:33,491 min nur unwesentlich langsamer als Krummenacher.

Bester Kawasaki-Pilot wurde sensationell nicht etwa Lucas Mahias, sondern sein Teamkollege Philipp Öttl. Der Deutsche lag während des Tests immer in den Top-6 und schob sich am Dienstagnachmittag mit überschaubaren 0,3 sec Rückstand auf Platz 5 nach vorne. Ebenfalls schneller als Mahias (10.) war Moto3-Umsteiger Can Öncü (Kawasaki) auf Platz 8.



Patrick Hobelsberger arbeitet auf Phillip Island weiter an der Umstellung an die PTR Honda und musste gleichzeitig die Rennstrecke lernen. Mit 3,8 sec Rückstand auf die Testbestzeit landete der 23-Jährige aus Landau an der Isar in 1:36,035 min auf Platz 18. Bester Honda-Pilot wurde Hikari Okubo auf den ordentlichen achten Platz.

Wildcard-Pilot Oli Bayliss kam beim ersten Kräftemessen im WM-Feld auf Platz 19. Der Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss verlor 3,1 sec auf Locatelli.



Ein Reinfall war der Phillip-Island-Test für Galang Hendra Pratama. Der Aufsteiger aus der Supersport-300 fuhr wegen technischer Probleme am Montag keine einzige Runde und musste auch am Dienstag den ganzen Tag in der Box verbringen.

Resultate Supersport-WM Phillip Island, 2. Testtag, 25. Februar:

Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit 1 Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:32,831 min 2 Randy Krummenacher (CH) MV Agusta 1:33,488 3 Jules Cluzel (F) Yamaha 1:33,491 4 Corentin Perolari (F) Yamaha 1:33,681 5 Philipp Öttl (D) Kawasaki 1:33,827 6 Raffaele De Rosa (I) MV Agusta 1:33,879 7 Steven Odendaal (ZA) Yamaha 1:33,964 8 Hikari Okubo (J) Honda 1:34,335 9 Can Öncü (TR) Kawasaki 1:34,363 10 Lucas Mahias (F) Kawasaki 1:34,432 11 Peter Sebestyen (H) Yamaha 1:34,533 12 Hannes Soomer (EST) Yamaha 1:34,573 13 Isaac Vinales (E) Yamaha 1:34,832 14 Danny Webb (GB) Yamaha 1:34,916 15 Christoffer Bergman (S) Yamaha 1:35,330 16 Federico Fuligni (I) MV Agusta 1:35,366 17 Manuel Gonzalez (E) Kawasaki 1:35,383 18 Andy Verdoia (F) Yamaha 1:35,637 19 Oliver Bayliss (AUS) Yamaha 1:36,010 20 Patrick Hobelsberger (D) Honda 1:36,035 21 Jamie van Sikkelerus (NL) Yamaha 1:36,067 22 Loris Cresson (B) Yamaha 1:36,099 23 Galang Hendra Pratama (IND) Yamaha

Resultate Supersport-WM Phillip Island, 1. Testtag, 24. Februar:

Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit 1 Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:33,336 min 2 Randy Krummenacher (CH) MV Agusta 1:33,638 3 Raffaele De Rosa (I) MV Agusta 1:33,671 4 Isaac Vinales (E) Yamaha 1:33,882 5 Lucas Mahias (F) Kawasaki 1:33,896 6 Jules Cluzel (F) Yamaha 1:33,921 7 Steven Odendaal (ZA) Yamaha 1:34,426 8 Philipp Öttl (D) Kawasaki 1:34,543 9 Corentin Perolari (F) Yamaha 1:34,599 10 Hannes Soomer (EST) Yamaha 1:34,750 11 Can Öncü (TR) Kawasaki 1:34,862 12 Federico Fuligni (I) MV Agusta 1:35,131 13 Manuel Gonzalez (E) Kawasaki 1:35,224 14 Peter Sebestyen (H) Yamaha 1:35,259 15 Hikari Okubo (J) Honda 1:35,269 16 Oliver Bayliss (AUS) Yamaha 1:35,918 17 Christoffer Bergman (S) Yamaha 1:36,006 18 Patrick Hobelsberger (D) Honda 1:36,092 19 Danny Webb (GB) Yamaha 1:36,218 20 Loris Cresson (B) Yamaha 1:36,326 21 Andy Verdoia (F) Yamaha 1:36,329 22 Jamie van Sikkelerus (NL) Yamaha 1:36,419 23 Galang Hendra Pratama (IND) Yamaha keine Zeit

Resultate Supersport-WM Phillip Island, kombinierte Zeitenliste