Supersport-WM

Phillip-Island-Test, Montag: Krummi wurde gebügelt

Um 0,302 sec distanzierte Supersport-Rookie Andrea Locatelli (Yamaha) am ersten Testtag auf Phillip Island den zweitplatzierten Weltmeister Randy Krummenacher (MV Agusta). Philipp Öttl wurde Achter.

Wegen zehn Grad Celsius gestiegener Asphalttemperatur taten sich die Piloten am Montagnachmittag deutlich schwerer auf eine Spitzenzeit zu kommen, als am Morgen.



Klassenneuling Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha), er kommt aus der Moto2-WM, fuhr in beiden Sessions über jeweils 110 Minuten Bestzeit. Letztlich distanzierte er Weltmeister Randy Krummenacher auf seiner MV Agusta um erstaunliche 0,302 sec. Der Schweizer feiert heute übrigens seinen 30. Geburtstag.

Moto2 hat sich als hervorragende Schule für die Supersport-WM erwiesen, neben Locatelli hinterließen auch die Rookies Steven Odendaal (7.) und Philipp Öttl (8.) einen guten Eindruck.



Öttl, der bei den Tests auf seiner Vorzeigestrecke Jerez brilliert hatte, verlor 6/10 sec auf seinen Puccetti-Teamkollegen Lucas Mahias, der die beste Kawasaki auf Platz 5 brachte. Zur Spitze fehlen dem Bayer 1,207 sec.

Der Japaner Hikari Okubo, letztes Jahr WM-Fünfter auf Kawasaki, strandete mit der besten Honda auf Platz 15. Dynavolt-Teamkollege Patrick Hobelsberger fand von der ersten auf die zweite Session eine gute Sekunde und wurde 18.



Supersport-300-Weltmeister Manuel Gonzalez schlug sich von den Aufsteigern aus der kleinsten WM-Klasse als 13. am Besten. Der aus der Moto3-WM kommende Can Öncü ist sogar noch einen Platz besser.

Resultate Supersport-WM Phillip-Island-Test, Montag:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:33,336 min

2. Randy Krummenacher (CH), MV Agusta, 1:33,638

3. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, 1:33,671

4. Isaac Vinales (E), Yamaha, 1:33,882

5. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:33,896

6. Jules Cluzel (F), Yamaha, 1:33,921

7. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:34,426

8. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:34,543

9. Corentin Perolari, (F), Yamaha, 1:34,599

10. Hannes Soomer (EST), Yamaha, 1:34,750

11. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:34,862

12. Federico Fuligni (I), MV Agusta, 1:35,131

13. Manuel Gonzalez (E), Kawasaki, 1:35,224

14. Peter Sebestyen (H), Yamaha, 1:35,259

15. Hikari Okubo (J), Honda, 1:35,269

16. Oliver Bayliss (AUS), Yamaha, 1:35,918

17. Christoffer Bergman (S), Yamaha, 1:36,006

18. Patrick Hobelsberger (D), Honda, 1:36,092

19. Danny Webb (GB), Yamaha, 1:36,218

20. Loris Cresson (B), Yamaha, 1:36,326

21. Andy Verdoia (F), Yamaha, 1:36,329

22. Jamie van Sikkelerus (NL), Yamaha, 1:36,419

23. Galang Hendra Pratama (IND), Yamaha, keine Zeit