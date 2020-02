Supersport-WM

Phillip Island, Superpole: Krummi 2., Philipp Öttl 6.

Supersport-WM Rookie Andrea Locatelli (Yamaha) preschte auf Phillip Island knapp vor Champion Randy Krummenacher (MV Agusta) auf Pole-Position. Philipp Öttl (Kawasaki) steht auf dem sechsten Startplatz.

In den drei freien Trainings hatte Rookie Andrea Locatelli aus dem Weltmeister-Team Bardahl Evan Bros Yamaha in 1:32,580 min für die Bestzeit gesorgt.



Diese Marke unterbot der schnelle Italiener bereits zu Beginn des 25-minütigen Qualifyings in 1:32,440 min und knackte damit den sieben Jahre alten Pole-Rekord von Sam Lowes (1:32,545 min).



Acht Minuten vor Schluss führte Locatelli vor Randy Krummenacher (MV Agusta) und Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki).

Dann verbesserte Locatelli seinen eigenen Rekord auf 1:32,340 min.



Vier Minuten vor Schluss blies Weltmeister Krummi zum Angriff: Der Schweizer fuhr in allen Sektoren Bestzeit und kam auf 1:32,323 min.



Doch Locatelli konterte in 1:32,176 min und stürmte für sein erstes Supersport-WM-Rennen am Sonntag auf Pole!



Neben dem Yamaha-Piloten stehen in Reihe 1 Krummi und Ex-Weltmeister Lucas Mahias (Kawasaki).

Reihe 2 bilden Jules Cluzel (Yamaha), Raffaele De Rosa (MV Agusta) und Rookie Philipp Öttl (Kawasaki).



Patrick Hobelsberger (Dynavolt Honda) konnte in seinem ersten Qualifying als permanenter WM-Pilot auf Startplatz 19 fahren und startet damit direkt vor Oliver Bayliss, dem Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy.

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island, Superpole:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:32,176 min

2. Randy Krummenacher (CH), MV Agusta, +0,147 sec

3. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,441



4. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,715

5. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,718

6. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +0,783



7. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,880

8. Isaac Vinales (E), Yamaha, +1,060

9. Corentin Perolari, (F), Yamaha, +1,211



10. Federico Fuligni (I), MV Agusta, 1,257

11. Can Öncü (TR), Kawasaki, +1,331

12. Hannes Soomer (EST), Yamaha, +1,378



13. Manuel Gonzalez (E), Kawasaki, +1,506

14. Danny Webb (GB), Yamaha, +1,547

15. Hikari Okubo (J), Honda, 1,864



16. Peter Sebestyen (H), Yamaha, +2,106

17. Christoffer Bergman (S), Yamaha, +2,173

18. Andy Verdoia (F), Yamaha, +2,707



19. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +2,847

20. Oliver Bayliss (AUS), Yamaha, +2,932

21. Jamie van Sikkelerus (NL), Yamaha, +3,043



22. Loris Cresson (B), Yamaha, +3,221

23. Galang Hendra Pratama (IND), Yamaha, +3,383