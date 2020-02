Supersport-WM

Andrea Locatelli (1./Yamaha): Kampfansage an Krummi

Supersport-WM-Neuling Andrea Locatelli fuhr am Samstag auf Phillip Island gleich in seiner ersten Superpole auf den ersten Startplatz. Der Yamaha-Pilot ist überzeugt, dass er auch am Sonntag im Rennen glänzen kann.

Andrea Locatelli wechselte nach der Saison 2019 von der Moto2-Weltmeisterschaft in die Supersport-WM, wo er in dieser Saison für die Weltmeister-Truppe von Bardahl-Yamaha an den Start gehen wird. Der Italiener überzeugte bereits bei den Testfahrten im Winter und steigerte sich ständig. Am Samstag schlug er in einem spannenden Schlagabtausch Weltmeister Randy Krummenacher (MV Agusta) in der Superpole und sicherte sich damit die Pole-Position für das Rennen am Sonntag.

Weil Reifenausrüster Pirelli sorgen hat, dass die Reifen die 18 Runden im Rennen nicht überstehen werden, wird es am Sonntag einen Pflicht-Boxenstopp geben, bei dem die Piloten die Reifen tauschen müssen, außerdem wurde die Renndistanz auf 16 Runden verkürzt. Erstmals werden auf Phillip Island in der Supersport-WM Slicks eingesetzt.

Nach der Superpole freute sich Locatelli über den erfolgreichen Samstag auf der 4,445 Kilometer langen Rennstrecke im Süden Australiens. «Ich bin superglücklich, dass ich gleich bei meinem ersten Rennen in der Supersport-WM von der Pole-Position losfahren darf. Am Freitag haben wir daran gearbeitet, das gute Gefühl beizubehalten, was wir schon bei den Testfahrten am Montag und Dienstag hatten. Wir wussten, dass wir gut für die Superpole aufgestellt sind und konnten das am Ende auch bestätigen.»

«Ich hätte nicht erwartet, dass ich solch eine schnelle Runde fahren kann, aber als ich meine Kräfte bündelte, kam dabei dieses großartige Ergebnis heraus», strahlte der Yamaha-Pilot im Interview. «Wir haben wirklich einen fantastischen Job gemacht und wir sind bereit und zuversichtlich für das Rennen am Sonntag. Der verpflichtende Boxenstopp könnte das Rennen beeinflussen, deshalb analysieren wir alle Daten und versuchen die Situation bestmöglich zu handhaben.»

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island, Superpole:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:32,176 min

2. Randy Krummenacher (CH), MV Agusta, +0,147 sec

3. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,441



4. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,715

5. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,718

6. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +0,783



7. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,880

8. Isaac Vinales (E), Yamaha, +1,060

9. Corentin Perolari, (F), Yamaha, +1,211



10. Federico Fuligni (I), MV Agusta, 1,257

11. Can Öncü (TR), Kawasaki, +1,331

12. Hannes Soomer (EST), Yamaha, +1,378



13. Manuel Gonzalez (E), Kawasaki, +1,506

14. Danny Webb (GB), Yamaha, +1,547

15. Hikari Okubo (J), Honda, 1,864



16. Peter Sebestyen (H), Yamaha, +2,106

17. Christoffer Bergman (S), Yamaha, +2,173

18. Andy Verdoia (F), Yamaha, +2,707



19. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +2,847

20. Oliver Bayliss (AUS), Yamaha, +2,932

21. Jamie van Sikkelerus (NL), Yamaha, +3,043



22. Loris Cresson (B), Yamaha, +3,221

23. Galang Hendra Pratama (IND), Yamaha, +3,383