Supersport-WM

Philipp Öttl (6.): «Ich muss meinen Teil beitragen»

Sein erstes Supersport-WM-Rennen wird Philipp Öttl aus dem Team Puccetti Kawasaki am Sonntag in Australien aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. «Ein Platz in den Top-6 wäre ein Erfolg», so der Bayer.

Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha) und Weltmeister Randy Krummenacher (MV Agusta) fuhren wie schon in den freien Trainings auch in der Superpole in ihrer eigenen Liga. Zu ihnen gesellt sich Lucas Mahias in die erste Startreihe.



Dessen Puccetti-Teamkollege Philipp Öttl fuhr in seinem ersten Supersport-Qualifying auf den respektablen sechsten Startplatz.

«Das hat gepasst, im Qualifying habe ich gescheit gepusht», erzählte der langjährige GP-Pilot SPEEDWEEK.com in Australien. «Wir haben unseren Job über die Tage gut gemacht, wir werden im Rennen gut dastehen. Klar, Locatelli und Krummenacher werden sich das nicht lange anschauen, das Rennen wird durch den Boxenstopp aber speziell.»

Weil Reifen-Alleinausrüster Pirelli befürchtet, dass die neuen Slick-Reifen die18-Runden-Renndistanz nicht durchhalten, müssen alle Fahrer bis zur zehnten Runde an die Box kommen und den Hinterreifen wechseln lassen.



«Ich kenne Boxenstopps nur vom Kartfahren unseres Motorrad-Vereins, aber das zählt nicht», grinste Öttl. «Da mussten wir auch keine Reifen wechseln. Puccetti ist ein erfahrenes Team, wir haben auch Schnellwechselvorrichtungen. Ich glaube, dass die Mechaniker das trotz des besonderen Drucks hinbekommen.»

Wie entscheidet ihr, wann der richtige Zeitpunkt für den Reifenwechsel ist? «Das besprechen wir noch», meinte der Kawasaki-Pilot. «Ich finde das insgesamt einen großen Schmarrn. Wenn man früher reinkommt, ist man die zwei Runden, in denen der andere noch draußen fährt, mit neuen Reifen schneller. Dafür fehlt es vielleicht hinten hinaus. Recht viel verkehrt machen kann man da nicht – außer man verkackt den Boxenstopp voll und bekommt das Rad nicht richtig rein. Wenn das passiert, ist dein Rennen gelaufen.»

Die 18 Runden Renndistanz stellen für euch kein Problem dar? «Nein», unterstrich Öttl. «Jeder kommt leicht durch. Wir fuhren im Test dauernd drei Turns mit sechs bis acht Runden. Vielleicht muss man Pirelli aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie sind das erste Mal mit Slick-Reifen hier und wissen nicht, wie sie sich verhalten. Vielleicht haben sie ja beim Aufschneiden von ein paar Reifen etwas gesehen, was bei höheren Temperaturen zu Problemen führen könnte – am Sonntag soll es 26 Grad warm werden. Das mit dem Boxenstopp ist jetzt halt so, man muss ihn machen, so sind die Regeln.»

Welche Platzierung wäre im Rennen am Sonntag (Start 3.15 Uhr MEZ) ein Erfolg für dich? Öttl: «Wenn ich in die Top-6 fahre, wäre das gut. Aber das ist ein spezielles Rennen, da muss man schauen. Im Warm-up am Sonntagmorgen probieren wir noch was – wenn wir eine gute Strategie haben und ich gescheit reinhalte, dann können wir gut mitkämpfen. Ich muss auch meinen Teil beitragen.»

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island, Superpole:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:32,176 min

2. Randy Krummenacher (CH), MV Agusta, +0,147 sec

3. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +0,441



4. Jules Cluzel (F), Yamaha, +0,715

5. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, +0,718

6. Philipp Öttl (D), Kawasaki, +0,783



7. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, +0,880

8. Isaac Vinales (E), Yamaha, +1,060

9. Corentin Perolari, (F), Yamaha, +1,211



10. Federico Fuligni (I), MV Agusta, 1,257

11. Can Öncü (TR), Kawasaki, +1,331

12. Hannes Soomer (EST), Yamaha, +1,378



13. Manuel Gonzalez (E), Kawasaki, +1,506

14. Danny Webb (GB), Yamaha, +1,547

15. Hikari Okubo (J), Honda, 1,864



16. Peter Sebestyen (H), Yamaha, +2,106

17. Christoffer Bergman (S), Yamaha, +2,173

18. Andy Verdoia (F), Yamaha, +2,707



19. Patrick Hobelsberger (D), Honda, +2,847

20. Oliver Bayliss (AUS), Yamaha, +2,932

21. Jamie van Sikkelerus (NL), Yamaha, +3,043



22. Loris Cresson (B), Yamaha, +3,221

23. Galang Hendra Pratama (IND), Yamaha, +3,383