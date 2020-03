Supersport-WM

Phillip Island: Kawasaki unterliegt Yamaha, MV Agusta

Viel besser als vor einem Jahr startet Lucas Mahias auf Phillip Island in die Supersport-WM 2020. Warum der Kawasaki-Pilot dennoch unzufrieden die Heimreise antrat.

2018 Lucas Mahias lehnte das Yamaha-Angebot ab, mit Giansanti Racing die Superbike-WM 2019 zu bestreiten, sondern blieb der Supersport-WM treu und trat bei Puccetti Kawasaki die Nachfolge des zurückgetrenen Kenan Sofuoglus an.



Die Umstellung von der agilen Yamaha R6 auf die ZX-6R brachte Zeit, erst beim siebten Saisonmeeting in Misano fuhr der Franzose in die Top-3. Bis Saisonende fuhr der Supersport-Weltmeister dann nur noch Podestplätze und Siege ein.

So sollte es 2020 weitergehen, doch von Startplatz 3 erreichte Mahias beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende auf Phillip Island mit ordentlichen 11 sec Rückstand den fünften Platz. Mit drei R6 in den Top-5 bleibt Yamaha die Messlatte, auch MV Agusta platzierte sich auf Platz 2 deutlich vor Kawasaki.



Für den Kawasaki-Piloten eine Enttäuschung, im Vergleich zum Vorjahr aber eine enorme Steigerung: 2019 büßte der 30-Jährige 34 sec ein und wurde nur Zwölfter!

«Die Superpole lief gar nicht schlecht, ich war zufrieden. Von Platz 3 aus der ersten Reihe ins Rennen zu gehen, ist immer gut. Das Rennen war dann aber nicht großartig», grübelte Mahias. «Ich musste früh ans Gas gehen und hatte deshalb ordentliche Slides. Das wiederum zerstörte den Reifen und ich bekam andere Probleme. Für das erste Rennen hoffte ich eigentlich, ein besseres Ergebnis zu erreichen.»

Ergebnis Supersport-WM, Phillip Island:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli, Yamaha 26:21,914 min 2 Raffaele De Rosa, MV Agusta + 5,817 sec 3 Jules Cluzel, Yamaha + 6,780 4 Corentin Perolari, Yamaha + 11,372 5 Lucas Mahias, Kawasaki + 11,423 6 Hannes Soomer, Yamaha + 15,520 7 Steven Odendaal, Yamaha + 18,697 8 Manuel Gonzalez, Kawasaki + 20,826 9 Federico Fuligni, MV Agusta + 21,823 10 Isaac Viñales, Yamaha + 23,381 11 Can Öncü, Kawasaki + 25,217 12 Danny Webb, Yamaha + 31,700 13 Patrick Hobelsberger, Honda + 38,205 14 Peter Sebestyen, Yamaha + 41,523 15 Andy Verdoïa, Yamaha + 46,929 16 Jaimie van Sikkelerus, Yamaha + 1:02,683 min 17 Loris Cresson, Yamaha + 1:14,262 18 Galang Hendra, Yamaha + 1:32,084 Christoffer Bergman, Yamaha Sturz Philipp Oettl, Kawasaki Sturz Hikari Okubo, Honda Sturz Randy Krummenacher, MV Agusta Sturz

Supersport-WM 2020, Stand nach Phillip Island