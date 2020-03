Supersport-WM

Perfekter Andrea Locatelli: Sieg beim Yamaha-Debüt

Supersport-WM-Rookie Andrea Locatelli (Team Bardahl Evan Bros Yamaha) bewies mit einem überragenden Saisonstart und dem Sieg in Phillip Island, dass er ein würdiger Nachfolger für Randy Krummenacher ist.

Als Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher und Vizechampion Federico Caricasulo zum Ende der Saison 2019 das Team Bardahl Evan Bros Yamaha verließen, musste sich Fabio Evangelista nach einem gleichwertigen Ersatz umsehen.



Obwohl die Moto2-WM eindeutig eine sehr gute Schule für die Supersport-WM ist, verpflichtete Evangelista etwas überraschend den Moto2-WM-18. Andrea Locatelli für die Saison 2020 der Supersport-Weltmeisterschaft.

Locatelli kam in der Saison 2014 als Fixstarter in die Motorrad-Weltmeisterschaft und fuhr drei Jahre in der Moto3-Klasse. Mit einer KTM erreichte er am Sachsenring sowie in Phillip Island zwei dritte Plätze und wurde WM-Neunter. 2017 stieg er in die Moto2-WM auf, kam über den 15. Gesamtrang aber nie hinaus.



Mit einem überragenden Saisonstart in Phillip Island rechtfertigte der inzwischen 23-jährige Italiener nicht nur das in ihn gesetzte Vertrauen, er eroberte sich mit seinem Sieg auch die vorläufige Führung im Gesamtklassement der Supersport-Weltmeisterschaft.

Mit Rundenrekord sicherte sich der Yamaha-Pilot im Superpole-Qualifying den ersten Startplatz und triumphierte im ersten Saisonrennen mit knapp sechs Sekunden Vorsprung auf Raffaele De Rosa (MV Agusta) und Jules Cluzel (Yamaha).

«Das war ein unglaubliches Wochenende», erklärte Locatelli nach seiner Triumphfahrt. «Ich habe nicht einen einzigen Fehler gemacht und das ist für mich ganz besonders wichtig. Natürlich unterscheidet sich Phillip Island von den anderen Strecken, auf denen wir nun antreten werden, aber ich kam hier sehr gut zurecht, weil es eine meiner Lieblingsstecken ist.»

«Ich bin sehr glücklich, weil mein Team am gesamten Wochenende einen sehr guten Job erledigt hat», lobte Locatelli seine Crew. «Wir konnten uns mit jedem Qualifying steigern und holten so die Pole-Position. Das lief wirklich alles ausgezeichnet. Jetzt müssen wir uns auf die nächsten Rennen konzentrieren, besonders auf den Strecken, auf denen ich bisher noch nie gefahren bin.»



Ergebnis Supersport-WM, Phillip Island:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli, Yamaha 26:21,914 min 2 Raffaele De Rosa, MV Agusta + 5,817 sec 3 Jules Cluzel, Yamaha + 6,780 4 Corentin Perolari, Yamaha + 11,372 5 Lucas Mahias, Kawasaki + 11,423 6 Hannes Soomer, Yamaha + 15,520 7 Steven Odendaal, Yamaha + 18,697 8 Manuel Gonzalez, Kawasaki + 20,826 9 Federico Fuligni, MV Agusta + 21,823 10 Isaac Viñales, Yamaha + 23,381 11 Can Öncü, Kawasaki + 25,217 12 Danny Webb, Yamaha + 31,700 13 Patrick Hobelsberger, Honda + 38,205 14 Peter Sebestyen, Yamaha + 41,523 15 Andy Verdoïa, Yamaha + 46,929 16 Jaimie van Sikkelerus, Yamaha + 1:02,683 min 17 Loris Cresson, Yamaha + 1:14,262 18 Galang Hendra, Yamaha + 1:32,084

Christoffer Bergman, Yamaha Sturz

Philipp Oettl, Kawasaki Sturz

Hikari Okubo, Honda Sturz

Randy Krummenacher, MV Agusta Sturz

Supersport-WM 2020, Stand nach Phillip Island