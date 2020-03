Supersport-WM

Patrick Hobelsberger (13.): Der beste Honda-Pilot

Patrick Hobelsberger eroberte sich beim Saisonstart der Supersport-Weltmeisterschaft 2020 in Phillip Island mit dem 13. Platz seine ersten WM-Punkte und war dabei der bestplatzierte Honda-Fahrer.

Patrick Hobelsberger gab im vergangenen Jahr in Misano mit einer Wildcard sein Debüt in der Supersport-WM und erreichte dabei den 24. Rang. Für die Saison 2020 unterschrieb Hobelsberger einen Vertrag mit dem Team Dynavolt Honda des ehemaligen 500-ccm-GP-Piloten Simon Buckmaster und ist dort der Teamkollege des Japaners Hikari Okubo, der 2019 mit dem Kawasaki Puccetti Racing Team Supersport-WM-Fünfter wurde.

Bei Saisonauftakt der Supersport-WM in Phillip Island qualifizierte sich der Rookie für den 19. Startplatz, absolvierte im Rennen auch den geforderten Boxenstopp in der achten Runde fehlerfrei und eroberte als bester Honda-Fahrer mit dem dreizehnten Platz seine ersten Supersport-Weltmeisterschafts-Punkte.

«Das ist übelst krass, ich kann es noch gar nicht richtig glauben!», freute sich der 23-jährige Bayer. «In der vierten Runde versuchte ich Péter Sebestyén und Andy Verdoia zu überholen, dabei hätte ich zweimal fast das Vorderrad verloren. Das war für mich das Zeichen: Pass‘ bloß auf! Anschließend wollte ich die Reifen nicht mehr allzu sehr beanspruchen, ich habe kontrolliert meine Runden heruntergespult, doch am Ende des Rennens war der Grip komplett weg. Obwohl ich in der achten Runden gewechselt hatte, dachte ich, dass es gleich den Reifen zerreißt. Der 13. Platz ist gut, mein Rückstand auf die Spitze aber noch nicht.»

«Ich bin cool geblieben, ich war überhaupt nicht nervös, denn ich habe ein riesengroßes Vertrauen in mein neues Team Dynavolt Honda», versicherte Hobelsberger. «Ich war auch in der Anfangsphase relativ aggressiv, das lief ganz gut. Vielleicht muss ich noch ein paar Zehntelsekunden finden, aber heute hätte das nichts gebracht, denn die Lücke auf Danny Webb war zu groß. Mit meinem neuen Teamkollegen Hikari Okubo konnte ich gut mithalten, bis zu seinem Ausfall lag er im Rennen direkt vor mir.»

Patrick Hobelsberger ist ein gelernter Zimmermann aus Landau an der Isar und begann frühzeitig mit dem Motocross. Auf der Rundstrecke trainierte «Pax» erstmals mit 19 Jahren. Nachdem er bei diversen Racing4Fun-Veranstaltungen am Start war, schrieb sich Patrick 2017 in den Yamaha R6-Dunlop-Cup ein und beendete diesen auf Anhieb als Zweiter. Anschließend wechselte der Bayer in die Italienische Supersport-Meisterschaft.



Ergebnis Supersport-WM, Phillip Island:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli, Yamaha 26:21,914 min 2 Raffaele De Rosa, MV Agusta + 5,817 sec 3 Jules Cluzel, Yamaha + 6,780 4 Corentin Perolari, Yamaha + 11,372 5 Lucas Mahias, Kawasaki + 11,423 6 Hannes Soomer, Yamaha + 15,520 7 Steven Odendaal, Yamaha + 18,697 8 Manuel Gonzalez, Kawasaki + 20,826 9 Federico Fuligni, MV Agusta + 21,823 10 Isaac Viñales, Yamaha + 23,381 11 Can Öncü, Kawasaki + 25,217 12 Danny Webb, Yamaha + 31,700 13 Patrick Hobelsberger, Honda + 38,205 14 Peter Sebestyen, Yamaha + 41,523 15 Andy Verdoïa, Yamaha + 46,929 16 Jaimie van Sikkelerus, Yamaha + 1:02,683 min 17 Loris Cresson, Yamaha + 1:14,262 18 Galang Hendra, Yamaha + 1:32,084

Christoffer Bergman, Yamaha Sturz

Philipp Oettl, Kawasaki Sturz

Hikari Okubo, Honda Sturz

Randy Krummenacher, MV Agusta Sturz

Supersport-WM 2020, Stand nach Phillip Island