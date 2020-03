Supersport-WM

Warum Oli Bayliss (Yamaha) sein WM-Debüt verpasste

Beim Meeting der Supersport-WM 2020 auf Phillip Island wollte sich Oli Bayliss erstmals in einer Weltmeisterschaft beweisen. Zum Rennstart erschien der Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss aber nicht.

Freud und Leid liegen manchmal sehr dicht beieinander. Oli Bayliss freute sich am vergangenen Wochenende auf Phillip Island über zwei Siege und einem zweiten Platz im Rahmen der australischen Supersport-Serie, sein Renndebüt in der Supersport-WM fiel dagegen ins Wasser.



«Wir mussten für unser Vorhaben in der WM leider frühzeitig den Stecker ziehen. Direkt am Ende der Superpole am Samstagnachmittag hatten wir einen Motorschaden – das war wirklich sehr enttäuschend, manchmal ist es im Motorsport einfach so», stöhnte der 16-jährige Sohn von Superbike-Legende Troy Bayliss.

Oli Bayliss hatte sich mit seiner Yamaha R6 von Cube Racing mit 2,9 sec Rückstand als 18. für das Rennen qualifiziert. Unmittelbar vor dem Australier war Patrick Hobelsberger als 17. platziert, der ebenfalls sein WM-Debüt gab, für den aber seine PTR Honda und auch die atemberaubende Rennstrecke neu war.



«Dafür lief es in der ASBK umso besser. Wir haben zum ersten Mal die Pole eingefahren und haben das in die Ergebnisse 1-2-1 umgemünzt. Damit wurde ich auch erstmals Gesamtsieger», freute sich Bayliss. «Das ich das auf der Rennstrecke geschafft habe, auf der mein Vater so viele Erfolge om in der Superbike-WM feierte, macht es noch spezieller.»

Ergebnis Supersport-WM, Phillip Island:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli, Yamaha 26:21,914 min 2 Raffaele De Rosa, MV Agusta + 5,817 sec 3 Jules Cluzel, Yamaha + 6,780 4 Corentin Perolari, Yamaha + 11,372 5 Lucas Mahias, Kawasaki + 11,423 6 Hannes Soomer, Yamaha + 15,520 7 Steven Odendaal, Yamaha + 18,697 8 Manuel Gonzalez, Kawasaki + 20,826 9 Federico Fuligni, MV Agusta + 21,823 10 Isaac Viñales, Yamaha + 23,381 11 Can Öncü, Kawasaki + 25,217 12 Danny Webb, Yamaha + 31,700 13 Patrick Hobelsberger, Honda + 38,205 14 Peter Sebestyen, Yamaha + 41,523 15 Andy Verdoïa, Yamaha + 46,929 16 Jaimie van Sikkelerus, Yamaha + 1:02,683 min 17 Loris Cresson, Yamaha + 1:14,262 18 Galang Hendra, Yamaha + 1:32,084 Christoffer Bergman, Yamaha Sturz Philipp Oettl, Kawasaki Sturz Hikari Okubo, Honda Sturz Randy Krummenacher, MV Agusta Sturz

Supersport-WM 2020, Stand nach Phillip Island