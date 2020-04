Andrea Locatelli war vom Niveau der SSP-WM überrascht Von Kay Hettich

Supersport-WM © Gold & Goose Andrea Locatelli überzeugte auf Phillip Island

In der Moto3 gelangen Andrea Locatelli nur zwei Podestplätze, in der Moto2 schaffte er es nicht unter die Top-5. Nach dem Sieg in seinem Debütrennen in der Supersport-WM zählt sich der Italiener zu den WM-Favoriten.