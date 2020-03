Supersport-WM

Teammanager James Toseland: «Webb fuhr brillant»

Als Teammanager von Wepol Racing ermöglicht James Toseland seinem Landsmann Danny Webb das Debüt in der Supersport-WM 2020. Das sagte der zweifache Superbike-Weltmeister zu den ersten WM-Punkten.

Lange wurde Danny Webb als großes Talent angesehen, die GP-Karriere des Briten endete aber glanzlos ohne sonderliche Highlights. Seine letzte volle Saison in der Moto3 (2012) mit Mahindra war ein Desaster. Danach trat Webb nur wenig in Erscheinung. Zwischen 2013 und 2017 bestritt er in verschiedenen Serien nur einzelne Starts. 2018 dominierte er die International Road Racing Championship und 2019 fuhr der Brite die Endurance-WM,

Wer noch an den 28-Jährigen glaubte, ist James Toseland. Der zweifache Superbike-Weltmeister fungiert als sein Teammanager beim Supersport-Team Wepol Racing. Toseland selbst kehrt damit neun Jahre nach seinem Rücktritt in einer anderen Rolle ins Paddock der Superbike-WM zurück.



Die Feuertaufe des Wepol-Teams erfolgte Ende Februar auf Phillip Island. Webb fuhr von Startplatz 13 mit 32 sec Rückstand als Zwölfter ins Ziel. «Was für ein Wochenende für mich und Wepol Racing Team – in unserem ersten Rennen in der Supersport-WM vier Punkte zu erzielen, war eine herausragende Leistung aller Beteiligten», jubelte Toseland. «Der zweitägige Test vor dem Rennen hat uns geholfen, die Lücke zu den viel erfahreneren Teams zu schließen.»

«Wir haben uns auf das Ziel konzentriert, im Rennen in die Punkte zu fahren. Danny belohnte uns am Sonntag nicht nur mit 1 Punkt, sondern mit 4 Punkten», hielt der 39-Jährige fest. «Der Druck wurde mit einem obligatorischen Boxenstopp erhöht, aber Danny fuhr nach einem großartigen Start brillant konstante Rundenzeiten.»

Ergebnis Supersport-WM, Phillip Island:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli , Yamaha 26:21,914 min 2 Raffaele De Rosa, MV Agusta + 5,817 sec 3 Jules Cluzel , Yamaha + 6,780 4 Corentin Perolari , Yamaha + 11,372 5 Lucas Mahias , Kawasaki + 11,423 6 Hannes Soomer , Yamaha + 15,520 7 Steven Odendaal , Yamaha + 18,697 8 Manuel Gonzalez , Kawasaki + 20,826 9 Federico Fuligni , MV Agusta + 21,823 10 Isaac Viñales, Yamaha + 23,381 11 Can Öncü, Kawasaki + 25,217 12 Danny Webb , Yamaha + 31,700 13 Patrick Hobelsberger , Honda + 38,205 14 Peter Sebestyen , Yamaha + 41,523 15 Andy Verdoïa, Yamaha + 46,929 16 Jaimie van Sikkelerus , Yamaha + 1:02,683 min 17 Loris Cresson , Yamaha + 1:14,262 18 Galang Hendra , Yamaha + 1:32,084

Christoffer Bergman , Yamaha Sturz

Philipp Oettl , Kawasaki Sturz

Hikari Okubo , Honda Sturz

Randy Krummenacher , MV Agusta Sturz

Supersport-WM 2020, Stand nach Phillip Island