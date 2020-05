Deutsche Regierung verhindert SBK-WM in Oschersleben

Vorbehaltlich der Zustimmung der Gesundheitsbehörden in Andalusien wird die Superbike-WM am ersten August-Wochenende in Jerez wieder aufgenommen. Oschersleben fällt den deutschen Gesetzen zum Opfer.

In Spanien, das nach Großbritannien und Italien am stärksten von der Covid-19-Seuche betroffene Land in Europa, gehen die Gesundheitsbehörden davon aus, dass sich die Lage bis Mitte Juli soweit normalisiert hat, dass in Jerez Geisterrennen ohne Zuschauer gefahren werden können.



Für den 19. und 26. Juli wurden auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto zwei Motorrad-Grand-Prix angesetzt, am Wochenende darauf soll auf gleicher Strecke die Superbike- und Supersport-WM weitergehen.

Ursprünglich sollte an diesem Termin in Oschersleben gefahren werden.



Doch die Ministerpräsidenten der Länder und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich am 15. April auf ein generelles Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August 2020 geeinigt, das gilt auch für das von Corona kaum betroffene Sachsen-Anhalt.

«Nach Rücksprache mit den Ministerien haben wir uns entschieden, den Event ersatzlos zu streichen», sagte Oschersleben-Geschäftsführer Ralph Bohnhorst gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das Verbot bis Ende August steht und wir wollen auch kein Risiko eingehen, deshalb fahren wir nächstes Jahr.»



Nach der Streichung des MotoGP-Rennens auf dem Sachsenring und dem Endurance-WM-Lauf in Oschersleben, fällt mit der Superbike-WM auch der dritte große deutsche Rundstrecken-Event Corona zum Opfer.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 7. Mai:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Jerez/Spanien

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien, Oschersleben/Deutschland



Ohne Termin: Losail/Katar