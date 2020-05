Oschersleben: Weshalb Geisterrennen keine Option sind

Weil niemand weiß, ob die deutsche Bundesregierung die Corona-Beschränkungen nach dem 31. August 2020 aufhebt, sind sämtliche Veranstalter vorsichtig. Oschersleben-Geschäftsführer Ralph Bohnhorst zur SBK-Absage.

2020 gibt es keine MotoGP-, keine Endurance- und wie wir seit heute wissen, auch keine Superbike-WM in Deutschland. Auch sämtliche anderen Großevents wie das Oktoberfest in München oder die riesigen Rock-Festivals im Sommer sind wegen Corona gestrichen.



Bis zum 31. August 2020 sind in Deutschland sämtliche Großveranstaltungen untersagt, die Bundesregierung machte am Mittwoch erneut klar, dass es bis dahin auch keine Aufweichung dieses Beschlusses geben wird.

Und selbst wenn eine Veranstaltung auf die Zeit danach datiert wird, bleibt das Risiko, dass es durch eine mögliche zweite Covid-19-Welle eine Verlängerung dieser Maßnahmen gibt. Bei einer kurzfristigen Absage wäre der finanzielle Schaden bedeutend höher, als drei Monate vorher.



«Hinzu kommt, dass die Kalender von September bis November zu sind», erklärte Oschersleben-Geschäftsführer Ralph Bohnhorst gegenüber SPEEDWEEK.com. «Auch unser Kalender, wenn auch nicht mit so hochkarätigen Veranstaltungen. Verlegen stand für uns nicht zur Debatte, wir wären eh mit irgendwas kollidiert und wollen ja auch eine bestmögliche Veranstaltung abliefern.»

WM-Promoter Dorna plant, die Weltmeisterschaft am ersten August-Wochenende fortzusetzen, zum ursprünglichen Oschersleben-Termin. Dann aber nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in Jerez in Südspanien. Und das, obwohl Spanien nach Großbritannien und Italien von allen europäischen Ländern am stärksten von Corona betroffen ist.



«Rennen fahren mit Zuschauern ist etwas anderes, als Rennen fahren ohne», unterstrich Bohnhorst. «Die spanischen Rennen sind ohne, das kommt für uns nicht in Frage. Ich bin nicht für Rennen ohne Zuschauer.»

Aus den identischen Gründen wurden bereits die MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring, KymiRing und in Assen abgesagt. Es ist vorstellbar, dass auch die SBK-Events in Donington Park und Assen gestrichen werden.

Oschersleben hat das Glück, dass durch die Absage «verdaubare Schäden» entstehen, so Bohnhorst. «Natürlich haben wir viel in Werbung investiert. Da wir aber ein neuer Veranstalter sind und es nächstes Jahr weitergeht, bezeichne ich das mal als Werbung für 2021.»

Was geschieht mit den verkauften Tickets? «Sie behalten ihre Gültigkeit», hielt der Ex-Rennfahrer fest. «Aber wer sein Geld zurückhaben will, kann es zurückhaben. Wir suchen jetzt einen Termin für 2021 und werden sicher einen vernünftigen finden. Die Kooperation mit der Dorna war und ist erstklassig. Es ist nicht so, dass wir aus dem Kalender geflogen sind, das war eine gemeinsam getroffene Entscheidung ohne Druck. Das wäre ein Knaller-Event geworden.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 7. Mai:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Jerez/Spanien

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien, Oschersleben/Deutschland



Ohne Termin: Losail/Katar