Patrick Hobelsberger: «Das Bike war noch nie so gut»

Beim zweiten Rennen der Supersport-WM am Sonntag in Jerez erwischte es Dynavolt-Honda-Pilot Patrick Hobelsberger gleich in Runde 2. Nach einem guten Start stürzte der Deutsche in Kurve 6.

Wegen des verkürzten Kalenders werden in Jerez erstmals zwei Supersport-WM-Läufe an einem Wochenende gefahren. Patrick Hobelsberger hatte am Samstag Pech und musste seine Honda im ersten Rennen auf der 4,423 km langen Strecke in Andalusien bei brütender Hitze mit einem überhitzten Motor abstellen.

Nach einem Sturz in der Einführungsrunde, wurde das Rennen am Sonntag bereits vor dem Rennstart abgebrochen und eine halbe Stunde später gestartet. Anstatt 17 Runden wurde das Rennen, was wie am Vortag bei Asphalttemperaturen von über 50 Grad gestartet wurde, auf 11 Runden verkürzt. Von Startplatz 19 griff der Honda-Pilot gleich an und machte Plätze gut, musste aber in der zweiten Runde nach einem Fehler beim Runterschalten zu Boden.

«Mir ist das Vorderrad in Kurve 6 weggerutscht nachdem ich mit verschaltet und etwas weitgegangen bin. Natürlich kann so etwas passieren, aber das Motorrad war so gut wie noch nie, es war alles perfekt und ich habe mich so gut gefühlt», sagte ein zunächst sprachloser Hobelsberger im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte Cresson spielerisch überholen und bin dann an Fuligni dran gewesen, das Motorrad hat zu 110 Prozent gepasst.»

«In der zweiten Runde habe ich dann am Ende der Gegengerade vom sechsten in den dritten Gang geschaltet», erzählte der 23-Jährige. «Normalerweise hätte ich runter in den Zweiten gemusst, aber dann hätte ich jemanden abgeräumt, also bin ich etwas weit gegangen und wollte wieder reinziehen, genau in dem Moment bin ich gestürzt.»

Hobelsbergers Teamkollege Hikari Okubo stürzte im zweiten Rennen in Jerez ebenfalls. Der Japaner blieb zunächst neben seinem Motorrad liegen, konnte die Unfallstelle jedoch selbstständig verlassen. Nach einem Check im Medical-Center wurde der Honda-Fahrer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, er klagte über Schmerzen im Brust- und Halsbereich.. Das Dynavolt-Honda-Team blieb somit in Jerez ohne Punkte.

Ergebnis Supersport-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 19:08,331 min 2. Jules Cluzel Yamaha + 1,867 sec 3. Lucas Mahias Kawasaki + 2,146 4. Philipp Öttl Kawasaki + 5,553 5. Raffaele De Rosa MV Agusta + 7,190 6. Corentin Perolari Yamaha + 7,342 7. Isaac Viñales Yamaha + 7,705 8. Steven Odendaal Yamaha + 8,676 9. Hannes Soomer Yamaha + 8,678 10. Manuel Gonzalez Kawasaki + 11,356 11. Danny Webb Yamaha + 14,031 12. Can Öncü Kawasaki + 14,326 13. Alejandro Ruiz Yamaha + 17,715 14. Federico Fuligni MV Agusta + 23,282 15. Andy Verdoïa Yamaha + 26,368 16. Galang Hendra Yamaha + 29,415 17. Lachlan Epis Yamaha + 33,596 18. Loris Cresson Yamaha + 37,772 19. Luigi Montella Yamaha + 44,709 RT Hikari Okubo Honda Sturz RT Patrick Hobelsberger Honda Sturz RT Axel Bassani Yamaha nicht gestartet