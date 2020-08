Portimão, Lauf 1: Vierter Streich von Locatelli

Vier Siege in Folge hat vor Andrea Locatelli (Yamaha) noch kein Supersport-Pilot geschafft. Beim Meeting in Portimão verwies der Italiener Lucas Mahias (Kawasaki) und Raffaele De Rosa (MV Agusta) auf die Plätze.

Im ersten Lauf der Superbike-WM stürzte Sandro Cortese in der letzten Runde schwer und wurde nach Untersuchung im Medical-Center mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Weil der Rettungshubschrauber nicht rechtzeitig zurückkehrte, verzögerte sich der Start zum ersten Rennen der Supersport-WM in Portimão um über eine Stunde. Trotz der Verzögerung blieb es bei einer Renndistanz von 17 Runden.

Nachdem Andrea Locatelli bei allen Saisomeetings die Superpole gewann und auch alle Rennsiege holte, war die Favoritenrolle klar an den Bardahl Evan Bros-Pilot vergeben. Doch so einfach wollte es man ihm in Portimão nicht machen.



Vor allem Jules Cluzel forderte Locatelli alles ab und lag nach zwölf Runden weniger als eine Sekunde hinter dem WM-Leader, doch dann stürzte der Franzose und vergab jede Siegchance. Während der GMT94 noch Platz 6 ins Ziel rettete, erbte Kawasaki-Ass Lucas Mahias kampflos Platz 2.

Den dritten Platz auf dem Podium übernahm MV Agusta-Pilot Raffaele De Rosa, der sich einen rundenlangen und sehenswerten Kampf mit den Yamaha-Piloten Corentin Perolari (4.) und Isaac Vinales (6.) liefert.



Den Speed der Spitze konnte Philipp Öttl (Kawasaki) ab der ersten Runde nicht mitgehen, stabilisierte sich aber in der dritten Gruppe und fuhr als Siebter ein solides Ergebnis ein. Patrick Hobelsberger kam als bester Honda-Pilot auf Platz 16 ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Perolari vor Cluzel und Locatelli. Dann Vbinales und Öttl. Hobelsberger auf 22.

Runde 1: Die Top-3 brausen fast zeitgleich über die Linie. Mahias beste Kawasaki auf Platz 4, Öttl auf 6. De Risa mit MV Agusta auf Platz 8

Runde 2: Auf der Geraden schnappt sich Locatelli die Führung, doch Cluzel hält mit. Schnellste Rennrunde Locatelli in 1:46,761 min.

Runde 3: Cluzel spielt seine Routine aus und holt sich die Führung zurück. Die Top-4 innerhalb 0,8 sec. Öttl (6.) bereits 2,9 sec zurück. Hobelsberger auf 20.

Runde 4: Cluzel und Locatelli liefern sich einen unterhaltsamen Fight um Platz 1. Schnellste Rennrund Cluzel in 1:46,404 min. Sturz Manfredi.

Runde 5: Cluzel und Locatelli 1,5 sec vor Mahias, der sich Perolari schnappte.

Runde 6: Die Top-2 pushen sich zu immer schnelleren Zeiten, in 1:46,251 min ist Locatelli eine volle Sekunde schneller als der Dritte!

Runde 7: Locatelli mit leichten Vorteilen, noch hält Cluzel aber mit. De Rosa (6.) vorbei an Öttl. Hobelsberger auf Platz 18.

Runde 8: Locatelli 0,4 sec vor Cluzel und 3,6 sec vor Mahias. Vinales vorbei an Perolari auf Platz 4.

Runde 9: De Rosa (6.) holt zur Gruppe um Platz 4 auf. Öttl einsam auf Platz 7. Sturz Öncü

Runde 10: Locatelli 0,6 sec vor Cluzel. Hobelsberger auf Platz 15 in den Punkten!

Runde 11: Locatelli hat den Widerstand von Cluzel gebrochen – 1,2 sec Vorsprung.

Runde 12: Locatelli 0,5 sec langsamer als Cluzel! De Rosa vorbei an Perolari (6.) und Vinales (5.) auf Platz 4. Hobelsberger auf 16.

Runde 13: Sturz Cluzel! Locatelli jetzt 6 sec vor Mahias und 10 sec vor De Rosa.

Runde 14: Locatelli und Mahias sind durch. Um Platz 3 kämpfen De Rosa, Vinales und Perolari. Hobelsberger weiter auf 16.

Runde 15: Öttl fährt auf einen sicheren siebten Platz. Hobelsberger (16.) kann sich aus eigener Kraft nicht mehr verbessern.

Runde 16: Locatelli geht mit 8 sec Vorsprung in die letzte Runde.

Letzte Runde: Locatelli gewinnt 9 sec vor Mahias. 3. Da Rosa, 4. Vinales, 5. Perolari, 6. Cluzel, 7. Öttl, 8. Odendaal, 9. Soomer, 10. Gonzalez. 15. Hobelsberger.

Supersport-WM 2020 in Portimao: Ergebnis Lauf 1

Pos Fahrer/Land Fahrzeug Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli (I) Yamaha 30:19,623 min 2 Lucas Mahias (F) Kawasaki + 8,380 sec 3 Raffaele De Rosa (I) MV Agusta + 11,217 4 Corentin Perolari (F) Yamaha + 11,228 5 Isaac Vinales (E) Yamaha + 11,235 6 Jules Cluzel (F) Yamaha + 14,831 7 Philipp Öttl (D) Kawasaki + 20,736 8 Steven Odendaal (ZA) Yamaha + 22,123 9 Hannes Soomer (EST) Yamaha + 22,219 10 Manuel González (E) Kawasaki + 25,663 11 Danny Webb (GB) Yamaha + 31,941 12 Péter Sebestyén (H) Yamaha + 32,159 13 Axel Bassani (I) Yamaha + 39,769 14 Miquel Pons (E) Yamaha + 40,111 15 Loris Cresson (B) Yamaha + 41,845 16 Patrick Hobelsberger (D) Honda + 45,608 17 Galang Hendra Pratama (RI) Yamaha + 48,714 18 Lachlan Epis (AUS) Yamaha + 53,121 19 Maria Herrera (E) Honda + 1:08,613 min

Can Öncü (TR) Kawasaki

Federico Fuligni (I) MV Agusta

Luigi Montella (I) Yamaha

Andy Verdoia (F) Yamaha

Kevin Manfredi (I) Yamaha

WM Stand Supersport-WM nach Portimao/1