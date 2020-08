Andrea Locatelli (Yamaha): «Es schmeckte noch süßer»

Andrea Locatelli: Einsame Spitze in der Supersport-WM

Bardahl-Yamaha-Fahrer Andrea Locatelli ist die Bereicherung der Supersport-WM 2020. Der Italiener kam aus der Moto2-Weltmeisterschaft und dominierte den Saisonstart auf Phillip Island und in Jerez nach Belieben.

Nachdem das Team Evan Bros im letzten Jahr beinahe jedes Rennen mit ihren Piloten Randy Krummenacher und Federico Caricasulo dominierte, setzt sich der Siegeszug in der Supersport-WM-Saison 2020 nahtlos fort. Andrea Locatelli gewann nach dem Auftakt auf Phillip Island auch beide Rennen in der Hitze von Jerez. Beinahe fehlerfrei setzte er sich in beiden Läufen gegen Konkurrent Jules Cluzel (Yamaha) durch.

«Es war ein fantastisches Wochenende», strahlte der 23-Jährige am Sonntagabend und ergänzte: «Es war nicht einfach die Superpole und ein Rennen an einem Tag zu fahren, denn es war das erste Mal für uns. Hinzu kam die Hitze, die den hart erkämpften Sieg am Samstag noch süßer schmecken ließ.»

Nachdem Locatelli am Samstag mehr als drei Sekunden Vorsprung auf seine Verfolger herausfuhr, kontrollierte er auch am Sonntag das auf elf Runden verkürzte Rennen. «Wir konnten an beiden Tagen den Sieg feiern. Ich konnte mich zu Beginn des zweiten Rennens absetzen, musste dann aber aufpassen, dass ich keine Fehler machte denn die Bedingungen am Sonntag waren sehr schwierig», gestand der Yamaha-Pilot.

«Drei Siege in drei Rennen sind unglaublich, aber unsere Gegner sind uns auf den Fersen. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen und wir müssen in die richtige Richtung arbeiten, wie wir es bisher auch getan haben», sagte der WM-Leader. «Das Team hat mir an diesem Wochenende ein starkes Motorrad gegeben. Im Team sind alle sehr zusammengewachsen und wir freuen uns auf weitere Tage wie diese.»

Ergebnis Supersport-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 19:08,331 min 2. Jules Cluzel Yamaha + 1,867 sec 3. Lucas Mahias Kawasaki + 2,146 4. Philipp Öttl Kawasaki + 5,553 5. Raffaele De Rosa MV Agusta + 7,190 6. Corentin Perolari Yamaha + 7,342 7. Isaac Viñales Yamaha + 7,705 8. Steven Odendaal Yamaha + 8,676 9. Hannes Soomer Yamaha + 8,678 10. Manuel Gonzalez Kawasaki + 11,356 11. Danny Webb Yamaha + 14,031 12. Can Öncü Kawasaki + 14,326 13. Alejandro Ruiz Yamaha + 17,715 14. Federico Fuligni MV Agusta + 23,282 15. Andy Verdoïa Yamaha + 26,368 16. Galang Hendra Yamaha + 29,415 17. Lachlan Epis Yamaha + 33,596 18. Loris Cresson Yamaha + 37,772 19. Luigi Montella Yamaha + 44,709 RT Hikari Okubo Honda Sturz RT Patrick Hobelsberger Honda Sturz RT Axel Bassani Yamaha nicht gestartet