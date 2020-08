Philipp Öttl (7.) ratlos: War es ein Bedienfehler?

Nach seinem ersten Podestplatz in der Supersport-WM in Jerez musste Philipp Öttl im ersten Rennen in Portimao einen Dämpfer einstecken. «Ich konnte kaum bremsen», klagte der Bayer aus dem Team Puccetti Kawasaki.

Nach Startplatz 6 war Philipp Öttl zuversichtlich, im ersten Rennen in Portimao eine ähnliche Leistung zeigen zu können wie vor einer Woche in Jerez, wo er auf die Plätze 3 und 4 gebraust ist.

Doch Öttl kam mit 20,736 sec Rückstand auf Seriensieger und WM-Leader Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha) als Siebter ins Ziel. «Mein Start war richtig gut und ich konnte am Anfang einigermaßen mithalten», schilderte der Deutsche. «Aber irgendetwas hat nicht ganz gepasst. Entweder habe ich etwas gravierend verkehrt gemacht, das Motorrad hat sich ganz anders gefahren als im Zeittraining. Wir haben mit dem Set-up lange rumgemacht, im Qualifying habe ich mich zum ersten Mal in Portimao richtig wohlgefühlt. Aber im Rennen war es, als hätte ich nur gebremst und Gas gegeben. Mir ist permanent das Vorderrad eingeklappt und ich konnte das Bike nicht abbremsen. Ich fuhr nur noch mit 5 bar Bremsdruck, normal sind es 18 bis 20 bar, und trotzdem klappte das Vorderrad ein. Wäre das nicht gewesen, hätte ich in der Gruppe davor mitfahren können.»



In dieser Gruppe fuhren De Rosa, Perolari und Vinales, sie kamen als Dritter, Vierter und Fünfter ins Ziel.

«Ich habe mir mehr als Platz 7 erwartet», unterstrich Öttl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Die Supersport-Fahrer kennen Portimao richtig gut, das ist eine sehr schwierige Strecke. Ich war zuvor erst einmal hier, also ging ich es ruhig an. Im Quali habe ich gesehen, dass etwas geht. Aber im Rennen ging dann gar nichts. Es muss besser gehen, wir müssen schauen, was los war. Vielleicht habe ich einen Bedienfehler gemacht – oder das Motorrad. Wir haben einige Sachen an der Motorbremse geändert – nicht, dass das alles andere über den Haufen geworfen hat. Wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Ich habe gebremst, aber es hat nicht gebremst und dann ist mir das Bike auch noch weggerutscht.»

Supersport-WM 2020 in Portimao: Ergebnis Lauf 1

Pos Fahrer/Land Fahrzeug Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli (I) Yamaha 30:19,623 min 2 Lucas Mahias (F) Kawasaki + 8,380 sec 3 Raffaele De Rosa (I) MV Agusta + 11,217 4 Corentin Perolari (F) Yamaha + 11,228 5 Isaac Vinales (E) Yamaha + 11,235 6 Jules Cluzel (F) Yamaha + 14,831 7 Philipp Öttl (D) Kawasaki + 20,736 8 Steven Odendaal (ZA) Yamaha + 22,123 9 Hannes Soomer (EST) Yamaha + 22,219 10 Manuel González (E) Kawasaki + 25,663 11 Danny Webb (GB) Yamaha + 31,941 12 Péter Sebestyén (H) Yamaha + 32,159 13 Axel Bassani (I) Yamaha + 39,769 14 Miquel Pons (E) Yamaha + 40,111 15 Loris Cresson (B) Yamaha + 41,845 16 Patrick Hobelsberger (D) Honda + 45,608 17 Galang Hendra Pratama (RI) Yamaha + 48,714 18 Lachlan Epis (AUS) Yamaha + 53,121 19 Maria Herrera (E) Honda + 1:08,613 min

