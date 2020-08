Portimão, Lauf 2: Philipp Öttl kampfstark auf Platz 5

Während Yamaha-Pilot Andrea Locatelli im zweiten Supersport-Rennen in Portimão seine beeindruckende Siegesserie fortsetzte, erkämpfte Philipp Öttl als bester Kawasaki-Pilot einen Platz in den Top-5.

Die Yamaha-Piloten Jules Cluzel und Andrea Locatelli waren auch im zweiten Rennen der Supersport-WM 2020 in Portimão die Protagonisten um den Sieg. Stürzte der Franzose im ersten Lauf am Samstag, behielt er nun die Nerven und brachte seine GMT94 Yamaha ins Ziel.

Bis Runde 9 konnte sich Cluzel vor dem WM-Leader behaupten, der dann aber analog zum ersten Rennen vorbeizog und letztendlich souverän den Sieg einfuhr. Es ist der fünfte Sieg in Folge des Bardahl Evan Bros-Piloten! Das Podium komplettierte Isaac Vinales, ebenfalls auf Yamaha.



Nach Sturz seines Puccetti-Teamkollegen Lucas Mahias in der zweiten Kurve sorgte Philipp Öttl als Fünfter für das beste Kawasaki-Ergebnis. Der Bayer setzte sich in der letzten Runde kampfstark gegen Supersport-300-Weltmeister Manuel Gonzalez (Kawasaki) und Corentin Perolari (Yamaha) durch.

Pech hatte Raffaele De Rosa, der mit der MV Agusta sicher in den Top-5 lag. Doch in Runde 12 stürzte der Italiener und rettete immerhin noch den zwölften Platz ins Ziel.



Patrick Hobelsberger brachte die beste Honda auf Position außerhalb der Punkteränge ins Ziel.

So lief das Rennen

Start: Perolari vor Locatelli und Cluzel in die erste Kurve. Dann Vinales, Mahias und Öttl. Hobelsberger auf 18. Sturz Mahias in Kurve 2.

Runde 1: Cluzel vorbei an Locatelli und Perolari in Führung. Öttl Fünfter. De Rosa auf Platz 7. Mahias kommt mit lädiertem Bike an die Box.

Runde 2: Cluzel um 0,6 sec vorne. Locatelli schnappt sich auf der Geraden Platz 2 von Perolari. Sturz Webb.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Locatelli in 1:45.658 min. Perolari bereits 1,5 sec zurück und unter Druck von Vinales.

Runde 4: Cluzel weiter 0,6 sec vor Locatelli. Vinales (3.) setzt sich gegen Perolari (4.) durch. Öttl (5.) 2 sec zurück. Öttl bekommt Besuch von Steven Odendaal.

Runde 5: Hobelsberger auf Platz 18. Sturz Lachlan Epis.

Runde 6: Cluzel und Locatelli 2,2 sec vor Vinales und Perolari. Odendaal (5.) vorbei an Öttl (6.).

Runde 7: Locatelli am Hinterrad von Cluzel. Öttl (6.) droht eine weitere Position an De Rosa zu verlieren. Hobelsberger (19.) im Positionskampf mit Andy Verdoia (Yamaha).

Runde 8: De Rosa neuer Sechster, Öttl auf sieben.

Runde 9: Locatelli vorbei an Cluzel in Führung! Vinales (3.) eine Sekunde schneller als Cluzel. Sturz Bassani.

Runde 10: De Rosa und Perolari kämpfen um Platz 5. Hobelsberger auf Platz 17.

Runde 11: Locatelli setzt sich um 0,6 sec von Cluzel ab. SSP300-Weltmeister Gonzalez (7.) ringt Öttl (8.) nieder.

Runde 12: De Rosa hat sich gegen Perolari auf Platz 5 durchgesetzt, doch dann stürzt der MV Agusta-Pilot.

Runde 13: Locateli 1,6 sec vor Cluel und 3,8 vor Vinales.

Runde 14: Perolari, Gonzales und Öttl liefern sich einen unterhaltsamen Kampf um Platz 5.

Runde 15: Öttl jetzt Fünfter vor Perolari und Gonzalez.

Runde 16: Locatelli 2,7 sec vor Cluzel und 5,1 vor Vinales. Odendaal sicher auf Platz 4. Öttl weiter Fünfter.

Letzte Runde: Locatelli gewinnt 2,9 sec vor Cluzel. 3. Vinales, 4. Odendaal, 5. Öttl, 6. Gonzalez, 7. Perolari, 8. Soomer, 9. Pons, 10. Öncü, 11. Sebestyen, 12. De Rosa.

Supersport-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Land Motorrad Zeit/Diff 1 Andrea Locatelli (I) Yamaha 30:11,107 min 2 Jules Cluzel (F) Yamaha + 2,889 sec 3 Isaac Vinales (E) Yamaha + 5,517 4 Steven Odendaal (ZA) Yamaha + 9,547 5 Philipp Öttl (D) Kawasaki + 16,743 6 Manuel González (E) Kawasaki + 17,035 7 Corentin Perolari (F) Yamaha + 17,080 8 Hannes Soomer (EST) Yamaha + 17,157 9 Miquel Pons (E) Yamaha + 21,236 10 Can Öncü (TR) Kawasaki + 33,123 11 Péter Sebestyén (H) Yamaha + 34,130 12 Raffaele De Rosa (I) MV Agusta + 37,161 13 Kevin Manfredi (I) Yamaha + 37,298 14 Loris Cresson (B) Yamaha + 37,693 15 Galang Hendra Pratama (RI) Yamaha + 38,227 16 Federico Fuligni (I) MV Agusta + 38,975 17 Patrick Hobelsberger (D) Honda + 43,872 18 Maria Herrera (E) Honda + 47,899 19 Axel Bassani (I) Yamaha + 49,874 20 Andy Verdoia (F) Yamaha + 1:01,141 min 21 Luigi Montella (I) Yamaha + 1:04,233 22 Danny Webb (GB) Yamaha + 1:06,511

Lachlan Epis (AUS) Yamaha

Lucas Mahias (F) Kawasaki

Supersport-WM 2020 – Stand nach Portimão