Philipp Öttl (3./Kawasaki) – jetzt ist er WM-Vierter!

Als Dritter beim Supersport-Meeting in Aragón fuhr Philipp Öttl zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podium. In der Gesamtwertung geht es für den Kawasaki-Piloten nach oben.

Nachdem Philipp Öttl beim Meeting in Aragón in der Superpole mit Startplatz 2 seiner bisher beste Performance in der Supersport-WM zeigte, mischte der 24-Jährige auch im ersten Rennen von Beginn an vorne mit.



Beim Start und den ersten Runden ging es drunter und drüber. Öttl kam perfekt vom Start weg und beendete die erste Runde als Zweiter. Als sich das Feld sortierte hatte, fuhr der Kawasaki-Pilot seinem starken Teamkollegen Lucas Mahias davon und reihte sich hinter Seriensieger Andrea Locatelli und dem mehrfachen Vizeweltmeister Jules Cluzel (beide Yamaha) ein. Mit zwei Sekunden Rückstand auf Platz 2 kreuzte der Moto2-Umsteiger nach 15 Runden als Dritter die Ziellinie.

Nach Jerez (Lauf 1) ist es das zweite Podium von Öttl in seinem erst sechsten Supersport-Rennen! «Mit dem Podium bin ich total zufrieden. Mich freut es auch für das Team. Es hat am Anfang so viele Überholmanöver gegeben, das war echt schwierig», hielt ein glücklicher Philipp Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest.



«Als Mahias und Vinales miteinander kämpften, entschied ich mich zur Attacke, denn sonst wäre ich hinter ihnen fest gehangen und das Podium wäre weg gewesen», ergänzte der Puccetti-Pilot. «Es hat schon gepasst, wobei wir bei wärmeren Bedingungen mehr Probleme haben. Im dritten Training am Vormittag lief es einfacher.»

In der Gesamtwertung verbesserte sich Öttl um eine Position und ist mit 65 Punkten WM-Vierter!

Ergebnis Supersport-WM 2020 Aragón/1, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 28:49,314 min 2. Jules Cluzel Yamaha + 3,221 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 5,206 4. Raffaele Derosa MV Agusta + 6,387 5. Lucas Mahias Kawasaki + 10,563 6. Steven Odendaal Yamaha + 14,968 7. Isaac Viñales Yamaha + 14,980 8. Manuel Gonzalez Kawasaki + 15,507 9. Danny Webb Yamaha + 15,622 10. Corentin Perolari Yamaha + 24,848 11. Alejandro Ruiz Yamaha + 28,292 12. Federico Fuligni MV Agusta + 28,639 13. Can Öncü Kawasaki + 29,338 14. Maria Herrera Yamaha + 41,500 15. Patrick Hobelsberger Honda + 41,565 16. Galang Hendra pratama Yamaha + 42,531 17. Hikari Okubo Honda + 42,566 18. Axel Bassani Yamaha + 46,602 19. Loris Cresson Yamaha + 54,928 20. Andy Verdoïa Yamaha + 59,339 21. Luigi Montella Yamaha + 1:01,699 min RT Hannes Soomer Yamaha RT Stefano Valtulini Kawasaki

RT Lachlan Epis Yamaha RT Peter Sebestyen Yamaha