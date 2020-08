Aragón, Superpole: Öttl begeistert auf Startplatz 2

WM-Leader Andrea Locatelli (Yamaha) war in der Superpole erneut unantastbar, doch mit Startplatz 2 zeigte Philipp Öttl (Kawasaki) beim Supersport-Meeting in Aragon seine bisher beste Performance.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht dem der Superbike-Kategorie. In der 25-minütigen Session WM stehen den SSP-Piloten allerdings keine Qualifyer-Reifen zur Verfügung. Zum Einsatz kommen daher für gewöhnlich die weicheste Variante der Rennreifen, die in den letzten Minuten für die Zeitenjagd verwendet werden.



Dominierte beim Meeting in Aragón am Freitag WM-Leader Andrea Locatelli das Geschehen, fuhr im dritten Training am Samstagvormittag Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) die bisher schnellste Runde an diesem Rennwochenende. Eine feine Steigerung zeigte auch Philipp Öttl (Kawasaki), der sich nur 34/1000 sec hinter Cluzel und Locatelli als Dritter einreihte.

In der Superpole legte Locatelli aber gleich zu Beginn in 1:53,205 min eine beeindruckende Zeit vor, die nur minimal langsamer als der Pole-Rekord von Jules Cluzel (1:53,138 min) aus 2015 war.



An der Zeit des Yamaha-Piloten biss sich die Konkurrenz die Zähne aus. Zehn Minuten vor dem Ende war Kawasaki-Ass Lucas Mahias mit 0,645 sec Rückstand der erste Verfolger den fünffachen Saisonsiegers. Teamkollege Philipp Öttl büßte als Vierter sogar 0,998 sec ein. Die beste MV Agusta von Raffaele De Rosa (7.) lag 1,6 sec zurück.

An der Pole für Locatelli änderte sich nichts mehr. Obwohl es nicht erforderlich war, ging Italiener am Ende noch einmal auf die Strecke und fuhr zur Bestätigung gleich eine Serie niedrige 1:53er Runden.



Eine ganz starke letzte Runde brachte Philipp Öttl (Kawasaki) nur 0,316 sec hinter Locatelli auf den zweiten Startplatz. Mahias komplettiert die erste Startreihe. Die zweite Startreihe besteht aus Cluzel, Hannes Sommer (Yamaha) und De Rosa.



Bester Honda-Pilot wurde mit 2,433 sec Rückstand der Japaner Hikari Okubo auf Startplatz 17. Patrick Hobelsberger verlor nur 0,4 sec auf seinen erfahrenen Teamkollegen und quzalifizierte sich auf Startplatz 18.