Aragón/2, Lauf 1: Top-5-Finish für Philipp Öttl

Während Pole-Setter Andrea Locatelli (Yamaha) einen souveränen Sieg feierte, gelang Philipp Öttl im ersten Rennen der Supersport-WM 2020 in Aragon/2 ein weiterer Zieleinlauf in den Top-5.

Nach Bestzeiten in allen Trainings und der mit Rekord gewonnenen Superpole konnte der Sieger im ersten Lauf der Supersport-WM in Aragón/2 nur Andrea Locatelli heißen – und so war es auch.



In der ersten Kurve übernahm Locatelli die Rennführung und gab sie nicht mehr aus der Hand. Für die ersten vier Runden konnte Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) dem WM-Leader folgen, dann musste aber auch der mehrfache Vizeweltmeister den Italiener ziehen lassen.



Es ist der achte Sieg von Locatelli im achten Rennen – damit zog der 23-Jährige mit Kenan Sofuoglu und Eugene Laverty gleich, die vor Locatelli die Rekordzahl von acht Saisonsiege einfahren konnten, aber in einer kompletten Saison!

Cluzel und Raffaele De Rosa (MV Agusta) klämpften anschließend um Platz 2 auf dem Podium, in dem sich De Rosa durchsetzte und den Yamaha-Piloten auf Platz 3 verwies.



Philipp Öttl fuhr die meiste Zeit des Rennens in den Top-4 und kämpfte in den letzten Runden mit seinem Puccetti-Teamkollegen Lucas Mahias um Platz 4 – für den Deutschen reichte es am Ende um 1 sec knapp ‹nur› zu Platz 5.



Nach einem Desaster in der Superpole ging Patrick Hobelsberger nur von der letzten Position in das erste Rennen der Supersport-WM. Der Honda-Pilot steuerte in Runde 10 abgeschlagen die Boxengasse an.

So lief das Rennen

Start: Locatelli, dann Vinales und Cluzel. Dahinter Mahias De Rosa und Öttl.

Runde 1: Locatelli bereits 0,4 sec vor Vinales, Cluzel und Mahias. Sturz Odendaal.

Runde 2: Cluzel rückt auf Platz 2 nach vorne und schließt die Lücke zu Locatelli. Öttl weiter auf Platz 6 (+1,4 sec), Hobelsberger auf 22.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Cluzel in 1:54,482 min. Sturz Vinales.

Runde 4: Locatelli 0,5 sec vor Cluzel und 1,8 sec vor De Rosa. Öttl verbessert auf Platz 5.

Runde 5: Locatelli mit schnellster Rennrunde in 1:54,382 min 1,3 sec vor Cluzel und 2,4 sec vor De Rosa. Sturz Öncü.

Runde 6: Locatelli 1,1 sec (!) schneller als Cluzel, der unter Druck von De Rosa steht. Hobelsberger auf Platz 20.

Runde 7: Cluzel und De Rosa 3,6 sec hinter Locatelli. Öttl Fünfter.

Runde 8: De Rosa vorbei an Cluzel auf Platz 2.

Runde 10: Locatelli 5,2 sec vor De Rosa und 5,7 sec vor Cluzel. Mahias und Öttl kämpfen um Platz 4. Hobelsberger steuert die Box an.

Runde 11: Nur Locatelli fährt 1:54 min, der Rest mindestens 0,7 sec langsamer.

Runde 12: Öttl 0,6 sec hinter Mahias (4.).

Runde 13: Locatelli nimmt Speed heraus – er führt um 6,5 sec.

Runde 14: Öttl nicht in Schlagdistanz zu Mahias. Epis gibt auf.

Letzte Runde: Locatelli gewinnt 6 sec vor De Rosa und Cluzel.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon/2, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 28:47,585 min 2. Raffaele De_Rosa MV Agusta + 6,012 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 10,079 4. Lucas Mahias Kawasaki + 14,516 5. Philipp Öttl Kawasaki + 15,525 6. Manuel Gonzalez Kawasaki + 20,045 7. Peter Sebestyen Yamaha + 20,140 8. Danny Webb Yamaha + 23,246 9. Corentin Perolari Yamaha + 25,463 10. Federico Fuligni MV Agusta + 29,348 11. Alejandro Ruiz Yamaha + 29,592 12. Galang Hendra_Pratama Yamaha + 31,458 13. Kevin Manfredi Yamaha + 36,736 14. Axel Bassani Yamaha + 36,882 15. Andy Verdoia Yamaha + 36,996 16. Loris Cresson Yamaha + 37,100 17. Maria Herrera Yamaha + 37,339 18. Luigi Montella Yamaha > 1 min 19. Hannes Soomer Yamaha > 1 min Out Lachlan Epis Yamaha Out Hikari Okubo Honda Out Patrick Hobelsberger Honda Out Isaac Vinales Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Steven Odendaal Yamaha